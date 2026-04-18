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AGRESIÓN

Un hombre de 83 años con alzhéimer golpea a su mujer en su domicilio de Córdoba

La víctima alertó al 112 de que estaba herida y sangraba por las piernas. La Policía investiga lo ocurrido en la vivienda del barrio de Ciudad Jardín

Coche Polic&iacute;a Nacional.

Coche Policía Nacional.Europa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

Un hombre de 83 años, que padece Alzheimer, ha agredido este sábado a su mujer, de 81 años, en la vivienda que ambos comparten en el barrio de Ciudad Jardín, en Córdoba.

Según han informado fuentes de Emergencias 112, sobre las 13:25 horas se recibió una llamada de la propia víctima, que alertaba de que se encontraba herida y sangraba por las piernas, sin aportar más detalles sobre lo sucedido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, miembros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Otros casos

Desgraciadamente, este no es el primer caso de este estilo en la provincia. En 2019, un hombre de 94 años fue condenado por matar a su esposa enferma de alzhéimer en Iznájar, y en 2008 otro anciano fue detenido en Carcabuey tras la muerte de su mujer, también diagnosticada con esta enfermedad.

Fuentes especializadas en demencias señalan que las personas con alzhéimer pueden presentar episodios de agresividad física o verbal, especialmente en contextos de desorientación, frustración o dificultades de comunicación. No obstante, entidades como la Confederación Española de Alzheimer recuerdan que se trata de un colectivo especialmente vulnerable y con mayor riesgo de sufrir malos tratos, también en el ámbito familiar.

En cualquier caso, el hecho de padecer alzhéimer no explica por sí solo una agresión concreta ni sustituye la labor de investigación policial y judicial, que deberá determinar lo ocurrido en este caso.

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