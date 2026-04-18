Cae una banda que robaba en empresas de Cataluña para comprar casas y coches de lujo en el extranjero

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal especializado en robos en empresas de toda Cataluña, con especial incidencia en el polígono de la Zona Franca de Barcelona. La operación se ha saldado con siete detenidos, de entre 19 y 39 años, a quienes se atribuyen al menos 17 asaltos cometidos entre enero y diciembre de 2025.

Según la investigación policial, el grupo actuaba de forma organizada y seleccionaba principalmente naves industriales y empresas, de donde sustraían material que posteriormente vendían. El valor total de lo robado asciende a unos 97.000 euros. Parte del botín se reinvertía en la compra de bienes en el extranjero, especialmente viviendas y vehículos de alta gama, con el objetivo de blanquear los beneficios obtenidos de manera ilícita.

Los investigadores también han detectado que los sospechosos adquirieron hasta 44 vehículos, algunos de los cuales eran utilizados para cometer los robos o facilitar la huida tras los asaltos. Este nivel de logística evidencia el grado de planificación y profesionalización del grupo.

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