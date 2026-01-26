Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Avance histórico contra el Alzheimer: opera a su madre de 90 años y encuentra un eficaz tratamiento con ultrasonido

Aplicó un tratamiento ultrasonido de alta intensidad que, en un principio, iba dirigido a tratar una distonía física de su madre. El hallazgo y los grandes resultados del estudio han dejado perpleja a la comunidad científica.

alzh&eacute;imer, mujeres.

alzhéimer, mujeres.Sinc

El neurocirujano Sun Bomin podría haber sido el 'descubridor' de una posible cura para el alzhéimer tras intervenir a su madre con el objetivo... de tratar una distonía física, un trastorno neurológico caracterizado por contracciones musculares involuntarias o intermitentes.

Y es que, como otros muchos descubrimientos en la historia de la humanidad, este se habría dado de manera completamente fortuita, ya que Bomin no buscaba ni mucho menos una cura para el alzhéimer.

Tras una década 'apagada', la mujer de 90 años comenzó a recordar

Bomin, director del centro de neurocirugía funcional del Hospital Ruijin (Shanghái), pudo aplicar un tratamiento experimental que habría frenado, e incluso revertido, los efectos devastadores de esta enfermedad neurodegenerativa en su madre, una mujer que supera los 90 años de edad. Mientras intentaba tratar una distonía física, aplicó un tratamiento ultrasonido focalizado de alta intensidad que provocó que su madre recuperara la capacidad de reconocer a sus familiares, e incluso fue capaz de expresar emociones y recordar momentos pasados, algo que había sido completamente incapaz de hacer durante prácticamente la última década.

Lo ha llamado 'cuchillo de ondas magnéticas'

Este nuevo hallazgo de Bomin ha dejado perplejo al mundillo, y él mismo ha querido denominar a este 'descubrimiento' como 'cuchillo de ondas magnéticas', la cual no requiere de cirugías invasivas ni de la apertura del cráneo. Son las ondas de ultrasonido las que permiten actuar sobre áreas profundas del cerebro, permitiendo, entre otras cosas, que las células vuelvan a comunicarse entre sí de manera efectiva.

Gran éxito en otro estudio a siete pacientes

Para asegurarse de los resultados y la fiabilidad de su tratamiento, Sun Bomin realizó un estudio a siete pacientes en el que la mayoría ya han mostrado una "rápida mejoría", mientras que el resto presenta una tasa media de recuperación del 50%. La comunidad científica todavía muestra cautela, no obstante, puede que el descubrimiento de este científico asiático sea la luz que ilumine el túnel, ya que actualmente no hay una cura de esta enfermedad, y más cuando se encuentra en fase de demencia severa, donde ya está en un estado irreversible.

Se calcula que más de 800.000 personas padecen Alzheimer en España, con unos 40.000 nuevos diagnósticos anuales.

