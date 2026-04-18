Efemérides
Efemérides de hoy 18 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 18 de abril?
Consulta las efemérides de hoy 18 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.
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El 18 de abril de 1738, Madrid es testigo del nacimiento de una institución llamada a jugar un papel decisivo en la vida cultural española: la Real Academia de la Historia. Impulsada por el rey Felipe V, la Academia surge del entusiasmo y la curiosidad de un grupo de eruditos que, desde hacía años, se reunían para hablar del pasado común y tratar de entenderlo mejor. En pleno Siglo de las Luces, aquella iniciativa reflejaba una voluntad clara: estudiar la historia con espíritu crítico y alejarla de leyendas, errores y relatos sin fundamento.
Desde entonces, la Real Academia de la Historia ha trabajado con una idea sencilla pero ambiciosa: buscar la verdad histórica y contarla con precisión. Su labor contribuyó a fijar las bases de la historiografía moderna en España y a preservar una memoria colectiva construida a partir de documentos y fuentes contrastadas. Casi tres siglos después, la institución sigue ligada a ese mismo compromiso con el conocimiento y la reflexión, manteniendo en Madrid su papel como guardiana del pasado y espacio de diálogo entre historia y presente.
Un 18 de abril, pero de 1506, en una Roma llena de fe y ambición artística, el papa Julio II coloca la primera piedra de lo que estaba llamado a ser mucho más que un templo: la basílica de San Pedro. Aquel gesto, sencillo en apariencia, abría una aventura colosal que se prolongaría durante más de un siglo y movilizaría a generaciones de arquitectos, artistas y trabajadores. Levantada sobre la tumba del apóstol Pedro, la futura basílica nació del deseo de crear un lugar que hablara de permanencia, de espiritualidad y de grandeza humana, y acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más universales de Roma y del cristianismo, donde arte, historia y fe siguen encontrándose cada día.
¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.
¿Qué pasó el 18 de abril?
1847.- Inauguración de la primera Feria de Abril de Sevilla.
1898.- La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprueban conjuntamente la guerra contra España por causa de Cuba.
1902.- Un terremoto destruye la ciudad de Quezaltenango, la segunda población más importante de Guatemala.
1906.- Un fuerte terremoto y posteriores incendios arrasan la ciudad de San Francisco (EEUU), causando la muerte de más de 3.000 personas y dejando 250.000 sin hogar.
1909.- Ceremonia de beatificación de Juana de Arco en Roma.
1946.- Se disuelve la Sociedad de Naciones, que transfiere sus funciones a la ONU.
1949.- Proclamación formal de la República de Irlanda (Eire) en Dublín.
1951.- Constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), germen de la Comunidad Económica Europea.
1980.- Zimbabue proclama su independencia.
1982.- ETA destruye con explosivos la central de Telefónica de Ríos Rosas (Madrid), interrumpe 700.000 líneas y causa pérdidas de más de mil millones de pesetas (6 millones de euros).
2024.- Estados Unidos, único país del Consejo de Seguridad de la ONU que veta la entrada de Palestina como miembro de la organización.
¿Quién nació el 18 de abril?
1867.- Luis Millet, compositor y director de coro español.
1917.- Federica de Grecia, madre de la reina Sofía de España.
1927.- Ramón Mendoza, empresario español y presidente del Real Madrid.
1949.- Celia Villalobos, política española.
1970.- Paco Jémez, exfutbolista y entrenador español.
1979.- Nuria Fergó, cantante española.
1990.- Edgar Barrera, 'Edge', compositor y músico mexicano.
¿Quién murió el 18 de abril?
1905.- Juan Valera, novelista, político y diplomático español.
1955.- Albert Einstein, físico alemán nacionalizado estadounidense, autor de la teoría de la Relatividad y Premio Nobel de Física 1921.
1986.- Eduardo Pisano, pintor español.
1991.- Gabriel Celaya, poeta y escritor español.
1999.- Vicente Escrivá, director y guionista de cine, teatro y televisión español.
2018.- Pedro Sorela, escritor y periodista español.
2023.- Ángel Silva, español cofundador de Mensajeros de la Paz.
¿Qué se celebra el 18 de abril?
Hoy, 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
Horóscopo del 18 de abril
Los nacidos el 18 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.
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Santoral del 18 de abril
Hoy, 18 de abril, se celebran los santos Eleuterio, Perfecto, Calócero, Apolonio y Andrés.
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