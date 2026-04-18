Efemérides de hoy 18 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 18 de abril?

El 18 de abril de 1738, Madrid es testigo del nacimiento de una institución llamada a jugar un papel decisivo en la vida cultural española: la Real Academia de la Historia. Impulsada por el rey Felipe V, la Academia surge del entusiasmo y la curiosidad de un grupo de eruditos que, desde hacía años, se reunían para hablar del pasado común y tratar de entenderlo mejor. En pleno Siglo de las Luces, aquella iniciativa reflejaba una voluntad clara: estudiar la historia con espíritu crítico y alejarla de leyendas, errores y relatos sin fundamento.

Desde entonces, la Real Academia de la Historia ha trabajado con una idea sencilla pero ambiciosa: buscar la verdad histórica y contarla con precisión. Su labor contribuyó a fijar las bases de la historiografía moderna en España y a preservar una memoria colectiva construida a partir de documentos y fuentes contrastadas. Casi tres siglos después, la institución sigue ligada a ese mismo compromiso con el conocimiento y la reflexión, manteniendo en Madrid su papel como guardiana del pasado y espacio de diálogo entre historia y presente.

Un 18 de abril, pero de 1506, en una Roma llena de fe y ambición artística, el papa Julio II coloca la primera piedra de lo que estaba llamado a ser mucho más que un templo: la basílica de San Pedro. Aquel gesto, sencillo en apariencia, abría una aventura colosal que se prolongaría durante más de un siglo y movilizaría a generaciones de arquitectos, artistas y trabajadores. Levantada sobre la tumba del apóstol Pedro, la futura basílica nació del deseo de crear un lugar que hablara de permanencia, de espiritualidad y de grandeza humana, y acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más universales de Roma y del cristianismo, donde arte, historia y fe siguen encontrándose cada día.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de abril?

1847.- Inauguración de la primera Feria de Abril de Sevilla.

1898.- La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprueban conjuntamente la guerra contra España por causa de Cuba.

1902.- Un terremoto destruye la ciudad de Quezaltenango, la segunda población más importante de Guatemala.

1906.- Un fuerte terremoto y posteriores incendios arrasan la ciudad de San Francisco (EEUU), causando la muerte de más de 3.000 personas y dejando 250.000 sin hogar.

1909.- Ceremonia de beatificación de Juana de Arco en Roma.

1946.- Se disuelve la Sociedad de Naciones, que transfiere sus funciones a la ONU.

1949.- Proclamación formal de la República de Irlanda (Eire) en Dublín.

1951.- Constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), germen de la Comunidad Económica Europea.

1980.- Zimbabue proclama su independencia.

1982.- ETA destruye con explosivos la central de Telefónica de Ríos Rosas (Madrid), interrumpe 700.000 líneas y causa pérdidas de más de mil millones de pesetas (6 millones de euros).

2024.- Estados Unidos, único país del Consejo de Seguridad de la ONU que veta la entrada de Palestina como miembro de la organización.

¿Quién nació el 18 de abril?

1867.- Luis Millet, compositor y director de coro español.

1917.- Federica de Grecia, madre de la reina Sofía de España.

1927.- Ramón Mendoza, empresario español y presidente del Real Madrid.

1949.- Celia Villalobos, política española.

1970.- Paco Jémez, exfutbolista y entrenador español.

1979.- Nuria Fergó, cantante española.

1990.- Edgar Barrera, 'Edge', compositor y músico mexicano.

¿Quién murió el 18 de abril?

1905.- Juan Valera, novelista, político y diplomático español.

1955.- Albert Einstein, físico alemán nacionalizado estadounidense, autor de la teoría de la Relatividad y Premio Nobel de Física 1921.

1986.- Eduardo Pisano, pintor español.

1991.- Gabriel Celaya, poeta y escritor español.

1999.- Vicente Escrivá, director y guionista de cine, teatro y televisión español.

2018.- Pedro Sorela, escritor y periodista español.

2023.- Ángel Silva, español cofundador de Mensajeros de la Paz.

¿Qué se celebra el 18 de abril?

Hoy, 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

Horóscopo del 18 de abril

Los nacidos el 18 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 18 de abril

Hoy, 18 de abril, se celebran los santos Eleuterio, Perfecto, Calócero, Apolonio y Andrés.