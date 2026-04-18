Madrid entrega la Medalla de Oro a María Corina Machado y la Medalla Internacional a Edmundo González

La Comunidad de Madrid entrega este sábado la Medalla de Oro a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en reconocimiento a su labor en favor de la libertad y los derechos humanos en Venezuela, y la Medalla Internacional a Edmundo González Urrutia, a quien el Gobierno regional considera "presidente electo" del país caribeño.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá el acto de entrega de ambas condecoraciones en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, en una jornada que culminará por la tarde con un gran encuentro en la Puerta del Sol bajo el lema "A la venezolana", convocado por la propia Machado.

El Consejo de Gobierno fue informado el pasado miércoles de estos reconocimientos, aprobados por decreto de la presidenta regional. La Medalla de Oro distingue los servicios prestados a la sociedad, mientras que la Medalla Internacional expresa el reconocimiento y respeto de los madrileños a representantes de otros países y a máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional.

María Corina Machado, nacida en Caracas e ingeniera industrial por la Universidad Católica Andrés Bello, lidera el movimiento opositor venezolano y ha permanecido en la clandestinidad durante más de un año. El pasado octubre recibió el Premio Nobel de la Paz, un galardón otorgado, según recordó la Comunidad de Madrid, por su defensa de los derechos democráticos y su apuesta por una transición pacífica en Venezuela.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, nacido en La Victoria y licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, recibirá la Medalla Internacional como uno de los principales referentes del intento de retorno a la democracia en el país. El Ejecutivo madrileño subraya que su figura simboliza una transición pacífica, constitucional y basada en la soberanía popular.

Machado se ha reunido con líderes del PP y Vox

La agenda de Machado en Madrid ha incluído, además, una ronda de contactos con los principales líderes de la oposición en España, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y Santiago Abascal, líder de Vox. Por el momento, la dirigente venezolana ha indicado que no tiene previsto mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La visita institucional contará también con un fuerte respaldo de la comunidad venezolana residente en España. En los actos previstos se espera una amplia presencia de ciudadanos llegados no solo desde distintos puntos del país, sino también desde otros países europeos, en una convocatoria que aspira a convertir el centro de Madrid en un punto de apoyo a la oposición venezolana.

Fuentes cercanas al entorno de la dirigente no descartan, además, que Machado salude a los centenares de venezolanos que desean acercarse a ella para mostrarle su cariño, como ya ocurrió en ocasiones anteriores al recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

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