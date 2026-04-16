Un médico alicantino pierde una pierna al ser atacado por un tiburón durante su luna de miel en Maldivas

Un médico alicantino de unos 30 años ha sufrido la amputación de una pierna tras ser atacado por un tiburón en las islas Maldivas, donde disfrutaba de su viaje de luna de miel tras casarse con su pareja tan solo unos días antes.

Ambos participaban en una excursión acuática en Maldivas tras casarse en España cuando él sufrió el brutal ataque del escualo, tal y como informa 'Mediterráneo' después de consultar fuentes cercanas a la mujer.

Tras el ataque, el médico tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital en helicóptero tras recibir el ataque del tiburón, que le arrancó gran parte de la pierna tal y como señala el 'Periódico Mediterráneo'.

"De un bocado se llevó toda la carne de la rodilla"

Según este diario, fuentes muy cercanas a la pareja aseguran que, "de un bocado", el tiburón "se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo".

"Están intentando salvarlo, está en la UCI, las condiciones médicas allí son muy precarias", informa la familia de ella, según recoge el 'Mediterráneo'.

El ataque tuvo lugar el pasado 11 de abril en la isla de Kooddoo, conocida por sus bancos de tiburones, según 'Scubaverse', medio especializado en buceo.

Además, medios locales señalan que existe una fábrica de pescado en la zona que vierte al mar deshechos con los que se alimentan los tiburones. Pero aseguran que dichos vertidos no se producían en la última semana.

La pareja, también médico, podría haber presentado una denuncia por negligencia ante la empresa que organizaba la excursión, según medios locales, por no asegurar la zona antes de llevar a cabo la actividad.