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Noticias de hoy, sábado 18 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 18 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 18 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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La reapertura del estrecho de Ormuz de este viernes ha durado pocas horas, ya que el bloque naval de Estados Unidos ha obligado a Irán a tomar la decisión de imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en lo que supone un nuevo cierre de facto del estratégico paso marítimo.

La Guardia Republicana de Irán abre fuego contra un petrolero en Ormuz

Dos lanchas patrulleras de la Guardia Republicana de Irán han abierto fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según ha alertado el capitán de ese barco, de acuerdo al Centro de Operaciones Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia británica de seguridad. La tensión en ese estrecho deja de nuevo en el aire un posible acuerdo para poner fin definitivo a la guerra, que hoy cumple siete semanas.

Cumbre en Defensa de la Democracia

Barcelona reúne este sábado a líderes progresistas de más de 15 países en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a reforzar el multilateralismo y actuar frente a los riesgos que amenazan a los sistemas democráticos. El presidente del gobierno ha pedido que nadie se resigne ante quienes utilizan el uso de la fuerza sin respeto al derecho internacional.

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La peligrosa estafa que suplanta al hospital Gregorio Marañón: llaman por un "accidente" y piden dinero urgente

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Matías Prats y Mónica Carrillo

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Prisión provisional para el hijo de la mujer hallada muerta en Málaga

Decretan prisión provisional para el hijo adoptivo imputado por el presunto asesinato de su madre en Málaga

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025
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Noticias de hoy, sábado 18 de abril de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
CATALUÑA

Cinco detenidos por la muerte de un hombre en su casa en Balsareny, Barcelona

Accidente de Adamuz
Adamuz

Tres meses de Adamuz: la rotura del carril, irregularidades en las obras y la batalla entre Gobierno y Adif cercan la investigación

Los 90 días de investigación de la Guardia Civil y de la CIAF publican una amplia lista de varias irregularidades y falta de supervisión.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
AGRESIÓN

Grave agresión a un menor de 14 años en un instituto de Fuengirola: investigan a un compañero de clase

Como consecuencia del ataque, el menor sufrió lesiones de gran consideración y tuvo que ser trasladado al hospital.

Incendio en el el barrio de El Toscal, en Los Realejos

Muere una mujer de 60 años y siete personas resultan intoxicadas en el incendio de un edificio en Los Realejos, Tenerife

Coche de la policía local

Detenido en Pontevedra tras agredir a su pareja en plena calle y huir de la policía

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