Noticias de hoy, sábado 18 de abril de 2026

La reapertura del estrecho de Ormuz de este viernes ha durado pocas horas, ya que el bloque naval de Estados Unidos ha obligado a Irán a tomar la decisión de imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en lo que supone un nuevo cierre de facto del estratégico paso marítimo.

La Guardia Republicana de Irán abre fuego contra un petrolero en Ormuz

Dos lanchas patrulleras de la Guardia Republicana de Irán han abierto fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según ha alertado el capitán de ese barco, de acuerdo al Centro de Operaciones Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia británica de seguridad. La tensión en ese estrecho deja de nuevo en el aire un posible acuerdo para poner fin definitivo a la guerra, que hoy cumple siete semanas.

Cumbre en Defensa de la Democracia

Barcelona reúne este sábado a líderes progresistas de más de 15 países en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a reforzar el multilateralismo y actuar frente a los riesgos que amenazan a los sistemas democráticos. El presidente del gobierno ha pedido que nadie se resigne ante quienes utilizan el uso de la fuerza sin respeto al derecho internacional.

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