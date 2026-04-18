Cinco detenidos por la muerte de un hombre en su casa en Balsareny, Barcelona

Cinco hombres, de entre 17 y 47 años, han sido detenidos por los Mossos d'Esquadra por su presunta relación con la muerte violenta, el pasado mes de febrero, de un hombre de 51 años en su domicilio en Balsareny.

Las detenciones se practicaron entre el miércoles y el jueves por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Central, que se hizo cargo del caso desde el inicio de la investigación.

Cuatro de los detenidos pasarán este sábado a disposición judicial en Manresa, mientras que el menor de edad quedará a disposición de la Fiscalía.

Los hechos se remontan al 25 de febrero, cuando los Mossos fueron requeridos para acudir a un domicilio de Balsareny. En el lugar, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, mientras que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ya se encontraba en la vivienda, confirmó el fallecimiento.

Según las informaciones, el cuerpo fue encontrado maniatado y en el suelo por un familiar, que alertó a los servicios de emergencias poco antes de las nueve de la noche.

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