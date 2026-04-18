El chascarrillo de Matías Prats sobre un loro fugado en San Sebastián: "Se repetía mucho, mucho"

Algunas de las palabras que definen a Matías Prats son profesionalidad, trayectoria y experiencia. Pero si hay algo que nunca falla en sus informativos es ese toque de humor tan suyo, capaz de colarse incluso en las noticias más inesperadas.

Los espectadores ya esperan ese momento en el que el presentador lanza uno de sus característicos chascarrillos. Esta vez ha sido a raíz de una historia cuanto menos peculiar: la del loro Gorri, que tras desaparecer de su casa en San Sebastián apareció días después en La Rioja.

El ave, que lleva cuatro décadas con su dueño, el crítico gastronómico Rafael García Santos, protagonizó una escapada de lo más insólita. No viajó volando, sino en coche, y regresó a casa en perfecto estado, incluso —según relató su propietario— como si hubiera pasado por "chapa y pintura".

Ha sido entonces cuando Prats ha dejado su sello. Al escuchar que el loro "se repetía mucho", el presentador ha rematado con su habitual ironía: "Se repetía mucho, mucho", jugando con la propia naturaleza del animal y provocando la sonrisa en plató.

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