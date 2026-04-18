Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán reabre parcialmente su espacio aéreo

Este viernes, Irán anunciaba la reapertura total del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo, lo que ha sido bien recibido internacionalmente. Sin embargo, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, decidía mantener su bloqueo naval, lo que ha generado nuevas amenazas por parte de Teherán de volver a cerrarlo.

En paralelo, se mantiene un alto el fuego frágil de 10 días, especialmente entre Israel y Líbano, aunque sin garantías de estabilidad.

Trump podría no prorrogar la tregua

Trump ha advertido en la madrugada de este sábado que podría no prorrogar la tregua con Irán, si no se alcanza un acuerdo de paz antes del miércoles. El mandatario incluso ha dejado abierta la reanudación de los bombardeos, aumentando la presión sobre las negociaciones en curso.

Mientras tanto, Estados Unidos ha tomado medidas para evitar un impacto inmediato en los mercados energéticos, como la extensión temporal de permisos para el comercio del petróleo ruso ya en tránsito, en medio de la incertidumbre global.

En el plano internacional, Trump también ha señalado que el presidente chino, Xi Jinping, ve con buenos ojos la reapertura de Ormuz, lo que podría influir en las relaciones entre las grandes potencias.

Además, en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha criticado a España por no apoyar operaciones militares, lo que añade tensión diplomática entre aliados.

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