Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán reabre parcialmente su espacio aéreo
Sigue en directo la última hora sobre el conflicto en Oriente Medio, y la apertura del estrecho de Ormuz.
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Este viernes, Irán anunciaba la reapertura total del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo, lo que ha sido bien recibido internacionalmente. Sin embargo, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, decidía mantener su bloqueo naval, lo que ha generado nuevas amenazas por parte de Teherán de volver a cerrarlo.
En paralelo, se mantiene un alto el fuego frágil de 10 días, especialmente entre Israel y Líbano, aunque sin garantías de estabilidad.
Trump podría no prorrogar la tregua
Trump ha advertido en la madrugada de este sábado que podría no prorrogar la tregua con Irán, si no se alcanza un acuerdo de paz antes del miércoles. El mandatario incluso ha dejado abierta la reanudación de los bombardeos, aumentando la presión sobre las negociaciones en curso.
Mientras tanto, Estados Unidos ha tomado medidas para evitar un impacto inmediato en los mercados energéticos, como la extensión temporal de permisos para el comercio del petróleo ruso ya en tránsito, en medio de la incertidumbre global.
En el plano internacional, Trump también ha señalado que el presidente chino, Xi Jinping, ve con buenos ojos la reapertura de Ormuz, lo que podría influir en las relaciones entre las grandes potencias.
Además, en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha criticado a España por no apoyar operaciones militares, lo que añade tensión diplomática entre aliados.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán reabre parcialmente su espacio aéreo
Irán ha anunciado este sábado la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado en las últimas siete semanas debido a la guerra con Estados Unidos e Israel, y permitirá el paso de vuelos internacionales por la parte oriental del país.
"El espacio aéreo del país y varios aeropuertos han sido reabiertos a partir de las 7:00 de la mañana de hoy, hora local (3:30 GMT)", ha informado la Aviación Civil iraní, según ha reportado la agencia Tasnim.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump dice que Xi Jinping está "muy contento" por la apertura del estrecho de Ormuz
Donald Trump ha asegurado en su cuenta de Truth Social que su homólogo chino, Xi jinping, está "muy contento" por la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, y ha augurado que su próximo encuentro en Pekín "será histórico".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump podría no prorrogar el alto el fuego
Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que podría "no prorrogar el alto el fuego" con Irán, si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin a la guerra.
Última hora de la guerra de Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre el conflicto en Oriente Medio, y la reapertura del estrecho de Ormuz.
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