Las imágenes del zulo oculto en la casa del principal sospechoso del caso Esther López que reactivan la investigación

Las imágenes del zulo descubierto en una vivienda de Traspinedo han dado un nuevo impulso a la investigación por la muerte de Esther López. El espacio, oculto bajo unas literas y localizado por el actual propietario durante unas obras, va a ser registrado este jueves por la Guardia Civil en busca de restos biológicos o cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre el crimen.

El hallazgo se produjo en un chalé que perteneció a la familia del único investigado en la causa. Fue el nuevo dueño de la vivienda quien dio la voz de alarma tras encontrar una trampilla en uno de los dormitorios que da acceso a este pequeño sótano, hasta ahora desconocido, lo que ha abierto una nueva línea de investigación.

Ante este descubrimiento, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha autorizado la entrada y registro del inmueble. Aunque el propietario no se oponía a la inspección, la magistrada ha considerado necesario formalizar la actuación para garantizar todas las garantías legales, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Así será la inspección

La inspección se centrará especialmente en este habitáculo oculto, pero no se limitará a él. La Guardia Civil quiere examinar en profundidad la estructura de la vivienda, incluyendo suelos, paredes, techos y posibles oquedades, así como intervenir en tabiques o falsas paredes si fuera necesario.

Además, los agentes recogerán muestras en cualquier superficie o soporte para su posterior análisis, con especial atención a la posible presencia de restos biológicos o humanos. Durante toda la actuación también se permitirá la captación de imágenes y grabaciones.

El registro lo va a llevar a cabo por el Grupo Central de Inspección Ocular (ECIO) de la Dirección General de la Guardia Civil, junto a especialistas del laboratorio de criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valladolid y otras unidades.

La jueza considera que esta diligencia es necesaria, proporcional y directamente vinculada a la investigación. La instructora explica que se realiza con el fin de "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación, que en su caso pudiere arrojar luz sobre los hechos, a la vista del nuevo elemento desconocido con anterioridad y encontrado en la vivienda que fue de los padres del principal imputado en la causa".

"La autorización es absolutamente idónea a los fines pretendidos y que en puridad de conceptos no hay oposición del actual dueño de la vivienda, considerando de esencial importancia el posible hallazgo de material biológico o humano", indica la jueza.

Esther López fue hallada sin vida el 5 de febrero de 2022. Desde entonces, la investigación sigue abierta y este nuevo descubrimiento, reflejado en las imágenes del zulo, podría convertirse en un elemento clave para esclarecer lo ocurrido.

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