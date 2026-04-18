Detenido por dejar inconsciente a una mujer con un mataleón para robarle el móvil y las llaves

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven de 19 años acusado de dejar inconsciente a una mujer mediante la técnica del mataleón para robarle en la vía pública. Los hechos se produjeron el pasado lunes sobre las diez de la noche, cuando el servicio de emergencias 092 alertó a varias unidades de que se estaba produciendo una persecución tras un robo. Según la información policial, la víctima caminaba por la calle cuando fue abordada por la espalda por el presunto agresor, que empleó el denominado mataleón, una maniobra que consiste en rodear el cuello con el antebrazo y ejercer presión hasta reducir a la persona. El presunto ladrón, de unos 19 años y nacionalidad rumana, aprovechó su estado para robarle el teléfono móvil y un juego de llaves antes de darse a la fuga. Tras recuperar la consciencia, la víctima comenzó a pedir auxilio a gritos mientras el joven huía del lugar.

Intervención ciudadana

Dos ciudadanos que se encontraban en la zona iniciaron la persecución del sospechoso a pie y lograron retenerlo en la confluencia de las calles de Guillem Galmés y de Jafudà Cresques hasta la llegada de los agentes. Al llegar las unidades del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), aseguraron la zona e identificaron a los implicados. Una vez escuchadas sus manifestaciones, se arrestó al presunto autor.

Pese a la violencia del ataque y al estado de nerviosismo posterior, la víctima no precisó asistencia médica. Tras las diligencias iniciales, la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma puso al detenido a disposición de la Policía Nacional.

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