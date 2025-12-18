Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 18 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

El discurso a la Nación de Trump, el recado de Cerdán al PSOE, las reacciones al desalojo del B9 de Badalona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025.

Donald Trump

Trump carga contra los migrantes en el discurso a la Nación y asegura que las deportaciones y los aranceles han devuelto a Estados Unidos a su mejor momento y que el país vive un auge económico. El Pentágono ha confirmación la destrucción esta madrugada de una supuesta nueva narcolancha en el Pacífico.

Santos Cerdán

Santos Cerdán reaparece en la comisión del Senado donde ha defendido a Leire Díez y ha asegurado que su foto con Puigdemont fue el principio de su fin. Ha dejado muchas preguntas sin respuestas y esos silencios los ha recogido a modo de amenaza, Víctor de Aldama.

Desalojo Badalona

Manifestación en Badalona en contra del desalojo de cerca de 400 migrantes. Muchos de ellos han pasado su primera noche en la calle. Albiol, alcalde de Badalona, ha dicho que le corresponde a Pedro Sánchez buscarles vivienda.

Bebé abandonado

En un portal de Sevilla, una vecina ha encontrado a un bebé de pocos días de vida abandonado. El menor estaba desnudo. Ahora la Policía Nacional trata de identificar a los padres. La Junta tramita su acogida.

Registran el laboratorio IRTA-CReSA para determinar el origen del brote de peste porcina en Barcelona

Sociedad

Imágenes de los desalojados

Medio centenar de desalojados de Badalona pasaron la noche en una plaza contigua al B9

Ciudad de la Justicia de Málaga.

"El segundo castigo es raparte el pelo": las agresiones del hombre que violó en Málaga a su pareja por hablar con un vecino

Bebé abandonado en Sevilla
Bebé abandonado

Una vecina de la presunta madre del bebé abandonado en Sevilla: "Me dijo que no lo quería, que era producto de una violación"

Efemérides

Efemérides de hoy 18 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 18 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 18 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Ciudad de la Justicia
Agresión sexual

Condenado a 13 años de cárcel por violar y maltratar a su pareja como "castigo" por hablar con un vecino

El hombre sometió a la mujer a un trato "degradante y vejatorio", con golpes, insultos y constantes humillaciones.

Una avioneta

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en Mazarambroz (Toledo)

Hospital de Oza, en A Coruña

Un paciente arranca el lóbulo de la oreja a un vigilante en un hospital de A Coruña

DANA

El subdirector de Emergencias recuerda que el día de la DANA fue informado del primer fallecido a las 20:30 horas

