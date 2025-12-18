Noticias de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

El discurso a la Nación de Trump, el recado de Cerdán al PSOE, las reacciones al desalojo del B9 de Badalona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025.

Donald Trump

Trump carga contra los migrantes en el discurso a la Nación y asegura que las deportaciones y los aranceles han devuelto a Estados Unidos a su mejor momento y que el país vive un auge económico. El Pentágono ha confirmación la destrucción esta madrugada de una supuesta nueva narcolancha en el Pacífico.

Santos Cerdán

Santos Cerdán reaparece en la comisión del Senado donde ha defendido a Leire Díez y ha asegurado que su foto con Puigdemont fue el principio de su fin. Ha dejado muchas preguntas sin respuestas y esos silencios los ha recogido a modo de amenaza, Víctor de Aldama.

Desalojo Badalona

Manifestación en Badalona en contra del desalojo de cerca de 400 migrantes. Muchos de ellos han pasado su primera noche en la calle. Albiol, alcalde de Badalona, ha dicho que le corresponde a Pedro Sánchez buscarles vivienda.

Bebé abandonado

En un portal de Sevilla, una vecina ha encontrado a un bebé de pocos días de vida abandonado. El menor estaba desnudo. Ahora la Policía Nacional trata de identificar a los padres. La Junta tramita su acogida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.