Robos y vandalismo en el antiguo centro de menores migrantes de Arinaga, en Gran Canaria

El edificio del Albergue de Arinaga, situado en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, ha sido hasta hace apenas unos meses el hogar de cerca de 150 menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias. El inmueble funcionaba como centro de acogida para menores no acompañados y estaba gestionado por la asociación Quorum 77. Tras la apertura de una investigación sobre la gestión de este y otros centros de menores, la entidad procedió al desmantelamiento del edificio en julio de este año, reubicando a los menores en otros centros y dejando el edificio completamente vacío.

Desde entonces, el inmueble ha permanecido durante meses en una situación de abandono y sin ningún tipo de vigilancia y esto ha desencadenado que el edificio haya comenzado a ser objeto de saqueos y actos vandálicos. Según la información publicada por el diario Canarias 7, se ha constatado la desaparición de puertas y ventanas, así como importantes daños en su interior. También se han producido robos de material de valor, como cables de cobre, equipos informáticos y parte del equipamiento de las zonas comunes. Los ordenadores habrían sido despiezados y sustraídos, y tanto la cocina como los baños han quedado prácticamente inutilizables tras el robo de electrodomésticos, grifería y otros elementos.

Además, un dato de especial preocupación es la desaparición de documentación relacionada con los menores que residieron en el centro, y que todavía se encuentra en los despachos, algo que podría tener implicaciones legales y en materia de protección de datos. Además, se han registrado actos vandálicos, entre ellos un incendio que afectó a parte del edificio.

Robos, incendios y okupaciones agravan la degradación

En la antigua capilla del albergue se han encontrado indicios de que el lugar pudo haber sido okupado de manera temporal. La presencia de un colchón hace pensar que alguien ha dormido o lo sigue haciendo en su interior.

Resulta especialmente llamativo que este edificio, hoy degradado, sea obra de uno de los arquitectos más relevantes del siglo XX en Canarias, Manuel de la Peña. El autor es conocido por otros proyectos como el Templo Ecuménico de Playa del Inglés o el antiguo hotel Oasis. El edificio cuenta con tres plantas organizadas en torno a una galería abierta a un patio interior, en el que se ubican un parque y una cancha deportiva. Según información publicada por el diario Canarias 7, en el interior aún se conserva un cuadro de 1968 del artista Miró Mainou, digno de estar en un museo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Agüimes ha reclamado al Gobierno de Canarias, propietario del inmueble, que proceda de manera urgente al cierre del edificio y a la implantación de medidas de seguridad. Desde este mismo jueves, una empresa de vigilancia privada, junto con la Policía Local, custodia el recinto para evitar nuevas okupaciones, robos y daños.

