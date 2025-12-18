Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Canarias

Robos y vandalismo en el antiguo centro de menores migrantes de Arinaga, en Gran Canaria

El inmueble ha permanecido durante 5 meses en una situación de abandono y sin ningún tipo de vigilancia y ha comenzado a ser objeto de saqueos y actos vandálicos.

Ag&uuml;imes, en Gran Canaria

Agüimes, en Gran CanariaIstock

Publicidad

El edificio del Albergue de Arinaga, situado en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, ha sido hasta hace apenas unos meses el hogar de cerca de 150 menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias. El inmueble funcionaba como centro de acogida para menores no acompañados y estaba gestionado por la asociación Quorum 77. Tras la apertura de una investigación sobre la gestión de este y otros centros de menores, la entidad procedió al desmantelamiento del edificio en julio de este año, reubicando a los menores en otros centros y dejando el edificio completamente vacío.

Desde entonces, el inmueble ha permanecido durante meses en una situación de abandono y sin ningún tipo de vigilancia y esto ha desencadenado que el edificio haya comenzado a ser objeto de saqueos y actos vandálicos. Según la información publicada por el diario Canarias 7, se ha constatado la desaparición de puertas y ventanas, así como importantes daños en su interior. También se han producido robos de material de valor, como cables de cobre, equipos informáticos y parte del equipamiento de las zonas comunes. Los ordenadores habrían sido despiezados y sustraídos, y tanto la cocina como los baños han quedado prácticamente inutilizables tras el robo de electrodomésticos, grifería y otros elementos.

Además, un dato de especial preocupación es la desaparición de documentación relacionada con los menores que residieron en el centro, y que todavía se encuentra en los despachos, algo que podría tener implicaciones legales y en materia de protección de datos. Además, se han registrado actos vandálicos, entre ellos un incendio que afectó a parte del edificio.

Robos, incendios y okupaciones agravan la degradación

En la antigua capilla del albergue se han encontrado indicios de que el lugar pudo haber sido okupado de manera temporal. La presencia de un colchón hace pensar que alguien ha dormido o lo sigue haciendo en su interior.

Resulta especialmente llamativo que este edificio, hoy degradado, sea obra de uno de los arquitectos más relevantes del siglo XX en Canarias, Manuel de la Peña. El autor es conocido por otros proyectos como el Templo Ecuménico de Playa del Inglés o el antiguo hotel Oasis. El edificio cuenta con tres plantas organizadas en torno a una galería abierta a un patio interior, en el que se ubican un parque y una cancha deportiva. Según información publicada por el diario Canarias 7, en el interior aún se conserva un cuadro de 1968 del artista Miró Mainou, digno de estar en un museo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Agüimes ha reclamado al Gobierno de Canarias, propietario del inmueble, que proceda de manera urgente al cierre del edificio y a la implantación de medidas de seguridad. Desde este mismo jueves, una empresa de vigilancia privada, junto con la Policía Local, custodia el recinto para evitar nuevas okupaciones, robos y daños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Avances en la lucha contra la esclerosis múltiple: un nuevo tratamiento podría frenar la enfermedad

En la imagen de archivo, una paciente recibe su terapia para la esclerosis múltiple

Publicidad

Sociedad

El "héroe de Bondi Beach" Al Ahmed

El 'héroe' de Sídney recibe 2,1 millones de euros en una donación por arriesgar su vida y desarmar a uno de los terroristas

Agüimes, en Gran Canaria

Robos y vandalismo en el antiguo centro de menores migrantes de Arinaga, en Gran Canaria

Centro donde operaba el cirujano señalado

Tres mujeres más denuncian al cirujano plástico que presuntamente violó a una paciente sedada

Blake Mitchell
Suceso

Muere de forma trágica a los 31 años el 'influencer' Blake Mitchell

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en un barranco de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)
Gran Canaria

Hallan muerto al hombre desaparecido que practicaba barranquismo en La Aldea de San Nicolás

Fallece una mujer arrastrada por una ola en una playa de Baiona (Pontevedra)
Pontevedra

Muere una mujer arrastrada por una ola mientras hacía fotos en una playa de Baiona

Emergencias mantiene activo un aviso por alerta naranja en todo el litoral gallego por fuertes lluvias y viento.

Baliza V16
Tráfico

Nueva polémica por las balizas V16 que sustituyen a los triángulos: ¿Realmente evitarán accidentes?

A tan solo dos semanas de que su uso sea obligatorio, los expertos están cuestionando su usabilidad y seguridad

Ciudad de la justicia de Valencia

Condenada a 23 años por degollar a su bebé tras el parto en Palma de Gandía

Imagen de archivo de drogas

Los peligros de la heroína en pastillas: el resurgir de un viejo demonio en el infierno de las drogas

GUARDIA CIVIL

La mujer asesinada en La Algaba (Sevilla) recibió 480 puñaladas, según la autopsia

Publicidad