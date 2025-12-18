Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere de forma trágica a los 31 años el 'influencer' Blake Mitchell

Su nombre real era Lane Vicent Rogers y acumuló miles de seguidores y una comunidad muy activa alrededor de sus publicaciones.

Blake Mitchell

Blake Mitchell@lanevrogers

Mara Fernández
Publicado:

El mundo del entretenimiento está de luto después de los trágicos sucesos ocurridos estas últimas semanas en la industria y más la reciente tragedia de la muerte de Blake Mitchell. El influencer, modelo y creador de contenido para adultos, ha muerto tras colisionar con su moto contra un camión en una carretera de California.

El accidente se registró alrededor de las 15.48 horas del 15 de diciembre. Su motocicleta chocó contra un camión en un tramo agrícola de la Pacific Coast Highway. El conductor del camión permaneció en el lugar de los hechos, e incluso cooperó con las autoridades, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la estrella de OnlyFans.

¿Quién era Blake Mitchell?

Blake Mitchell, conocido por millones de personas como creador de contenido y figura pública en plataformas como OnlyFans e Instagram, no se llamaba realmente Blake Mitchell. Su nombre real era Lane Vicent Rogers y nació el 14 de agosto de 1994 en Kentucky, Estados Unidos.

Bajo su nombre artístico construyó gran parte de su carrera en el entretenimiento para adultos y como influencer en redes sociales, acumulando miles de seguidores y una comunidad muy activa alrededor de sus publicaciones. Con el tiempo Rogers llegó incluso a pedir que se le llamara por su nombre real, Lane, como una forma de expresar una identidad más auténtica fuera del personaje que había creado para su trabajo online.

Reacciones de sus amigos y seguidores

La noticia de su muerte se difundió con rapidez en redes sociales y generó una gran ola de cometarios de fans, amigos y compañeros de trabajo del ámbito adulto. La mayoría de los mensajes compartidos en redes sociales como Twitter, Instagram o Twitch expresan tristeza y homenajean su figura.

Concretamente con el fin de año, Blake Mitchell compartió un último post en Instagram el pasado 12 de diciembre, donde hizo alusión de una forma irónica a cómo le había cambiado la vida desde el año 2020 donde su fama se catapultó. En la descripción mostró que estaba satisfecho con lo que había construido y afirmó que lo haría todo de nuevo.

El post se ha llenado de mensajes de despedida de sus fans. Ellos también han mostrado sus condolencias a su familia.

