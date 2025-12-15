Un incendio calcina ocho bungalows en un camping de Vandellòs i l'Hospitalet, en Tarragona

Un incendio en un camping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en Tarragona, ha quemado ocho bungalows y varios pinos, tal y como han informado los Bomberos de la Generalitat. Pese a los daños materiales, no hay ninguna persona herida.

Los Bomberos han recibido el aviso de las llamas alrededor de las 14:50 horas y lo han dado por controlado poco después de las 16:00 horas tras desplazar seis dotaciones.

El camping, que está situado junto a la carretera nacional N-340 en la zona de la Almadrava, permanece cerrado al público durante las fechas cercanas a la Navidad. Gracias al cierre, no había ninguna persona alojada en el momento del incendio.

Por el momento, se desconoce el origen de las llamas.

Un incendio en un camping de El Vendrell obligó a desalojar a 1.800 personas

Durante el pasado mes de agosto, unas 1.800 personas han sido desalojadas de un camping de El Vendrell, en Tarragona, a consecuencia de un incendio declarado de madrugada que ha quemado más de quince vehículos.

Tal y como han detallado los Bomberos de la Generalitat, alrededor de las 3:17 horas de la mañana recibieron el aviso de incendio que se ha propagado por dos puntos del mismo recinto y han desplazado hasta el camping un total de 7 vehículos. En el primer foco, se han quemado unas 12 caravanas que estaban en 16 parcelas. En el segundo, se quemaron dos caravanas y un turismo en dos parcelas. El Sistema de Emergencias Médicas atendió a dos personas en el mismo recinto.

Informes posteriores revelaron que el origen del primer incendio en el camping Vendrell Platja fue por una anomalía en la conexión eléctrica en una de las caravanas que había en el recinto. Los documentos de los investigadores de la Policía determinaron que aquella noche hubo una sobrecarga en uno de los enchufes de la caravana que inició el fuego.

Una hora más tarde se produjo el segundo incendio bastante apartado del primero, por lo que los informes policiales descartaron que su origen fuese eléctrico ya que el cableado estaba en buen estado.

Entre las hipótesis de las causas de ese segundo incendio, se encuentra la de que hubiera saltado alguna chispa del incendio inicial o incluso, alguna bombona que había en el camping que pudiese haber explotado.

