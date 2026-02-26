El hijo de Juana Rivas en el juicio contra su padre: "Me sujetó el cuello y dijo eres un hijo de puta como tu madre"

Juana Rivas y Gabriel, uno de sus hijos mayor de edad, han sido citados por el Tribunal Penal de Cagliari para declarar como testigos en el proceso judicial por presunto maltrato contra su expareja y padre de los niños, Francesco Arcuri. El otro hijo, menor de edad, vive con él en el municipio de Carloforte en Italia.

La sesión ha comenzado a las diez de la mañana en la ciudad italiana de Cerdeña. La primera ha sido Juana Rivas que ha testificado con un biombo, a petición de la Fiscalía, para no tener contacto visual con el acusado.

Se ha remontado al principio de la relación. Se conocieron en Londres y desde ahí asegura que ya le "boicoteaba" su vida "sin parar", revelando que un adulto jamás le habían escupido, a excepción del que fuera su marido: "A mi nunca me había escupido un adulto en la cara, pero él lo hacía".

Cuenta que tras otorgar la Fiscalía española la custodia de sus hijos a Arcurdi en 2017, expuso el presunto maltrato del exmarido a los menores a quienes gritaba, escupía y golpeaba, según su versión: "Ellos me decían que su padre ponía una cara inexpresiva, una cara que hacía parecer que no hubiera una persona. Me contaban que se volvía loco por cosas normales".

Sin embargo, afirma que no le dio mucha importancia a lo que le contaban "hasta que empecé a ver las cosas por mi misma". Uno de los ejemplos que pone en manifiesto son las palabras que Arcuri les decía a sus hijos. "Un pedazo de mierda" como tu madre o "pequeños bastardos", señala, añadiendo: "Das asco como tu madre" o que "los dos (Gabriel y Daniel) me decían que iban a morir".

Por su parte el juez pidió a la española rebajar la emotividad e intensidad de sus declaraciones. La defensa de Arcuri cuestionó a Rivas por no denunciar antes, algo que respondió con querer proteger y pasar más tiempo con los niños: "¿Cómo hago para jugar con mis hijos, abrazarlos y quedarnos tranquilos? No quería ir a denunciar. Nadie me escuchaba y estábamos destrozados".

La versión de Gabriel

El mayor de los hijos de Rivas y Arcuri, Gabriel, ha prestado declaración reconstruyendo al detalle todo lo ocurrido en los presuntos episodios donde su hermano y él eran golpeados. Ha recordado uno de ellos donde su padre le encerró, agredió y amenazó.

"Una vez me llamó al salón, me senté con él y cerró al puerta con llave", recuerda, y se asustó, donde acto seguido Arcuri le "agarró del cuerpo y me lazó contra su escritorio, me sujetó así por la boca y el cuello y empezó a decirme: 'Eres un hijo de puta como tu madre, no puedes hablar con nadie, yo soy un buen padre'".

Asegura que no quiere volver al pueblo de Carloforte, donde lamenta que vive su hermano pequeño con el padre desde el pasado mes de junio, porque vivió in "infierno". El joven, que no tiene contacto con su hermano, declaró sin barrera visual con su padre.

El abogado italiano del equipo jurídico de Rivas, Fabio Cannas, ha calificado frente a la prensa la declaración del hijo de la española de "muy eficaz", al lograr "reconstruir todo el contexto familiar en el que se produjeron los maltratos, añadiendo precisiones con fechas y episodios específicos en los que fue objeto del delito por el que hoy se procede".

Arcuri está "acostumbrado"

Por su parte, a su salida del tribunal, Arcuri sostuvo a la prensa que "escuchar ciertas cosas es terrible": "Solo me da pena que esté involucrado mi hijo mayor, a quien quiero porque es mi hijo, y que haya llegado a este punto simplemente para complacer a las personas de su entorno". Aunque asegura que "no nos tomó por sorpresa" lo sucedido hoy en el tribunal, ya que "por desgracia estoy acostumbrado".

