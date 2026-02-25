Un comisario denuncia al exDAO de la Policía Nacional por amenazas y coacciones

El exDAO de la Policía Nacional ha recibido una nueva denuncia. Un comisario le acusa de delitos de abuso de autoridad, coacciones y contra la integridad moral. Se trata del ex jefe de la comisaría de Parla.

Asegura que el exDAO, José Ángel González, le apartó de su puesto por presiones políticas del delegado del gobierno en Madrid. Francisco Martín lo niega y asegura que le quitaron del cargo por cuestiones organizativas. El ministro Marlaska ha anunciado que se van a revisar los protocolos internos para los casos de agresión sexual en las fuerzas de seguridad. "Se trata de una medida extraordinaria. Es evidente que algo falló", ha señalado el ministro

Los detalles de la denuncia

La denuncia ha sido presentada en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). En ella, el mando policial acusa a González, que fue cesado la pasada semana, de haberle presionado para que aceptara un destino determinado en el seno del cuerpo.

Según las mismas fuentes, los hechos se remontan a octubre de 2024. En ese momento, el comisario denunciante habría sido cesado de su responsabilidad y trasladado de manera forzosa, una decisión que ahora cuestiona y vincula a supuestas coacciones por parte del entonces máximo responsable operativo de la Policía Nacional.

Llega una semana después de su destitución

La presentación de esta denuncia se produce apenas una semana después de que González fuera destituido como DAO tras hacerse pública una querella por agresión sexual interpuesta por una subordinada.

En paralelo, esta misma semana se ha iniciado el proceso para designar a la persona que asumirá la máxima responsabilidad operativa dentro del cuerpo. De forma interina, el puesto está siendo ocupado por la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, hasta que se formalice el nuevo nombramiento.

La evolución de ambos procedimientos, la querella por agresión sexual y la nueva denuncia por presuntas coacciones, marcará el futuro judicial del ex alto cargo policial y podría tener implicaciones en la estructura de mando de la Policía Nacional.

