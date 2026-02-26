Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Uno de los tres menores que habría violado a una niña de 14 años en los baños de un centro comercial de Valencia lo grabó todo

Mientras se investigan los hechos, la víctima ha sido trasladada a otro centro educativo.

Ángela Clemente
Publicado:

Tres menores, dos de ellos de 14 años y el otro de 15, fueron detenidos por agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional como presuntos autores de una violación grupal a otra menor, compañera del instituo de 14 años, en los baños de un centro comercial de Valencia. El Grupo de Menores de la Policía Nacional reconstruye los hechos con la confesión de la víctima, así como las imágenes de las cámaras de seguridad y los datos que puedan extraer de los teleéfonos móviles de los detenidos. Uno de ellos lo grabó todo. Mientras tanto, la víctima ya ha sido trasladada a otro instituto.

Según los hechos que han denunciado los familiares de la víctima, los presuntos agresores habrían grabado las relaciones sexuales con sus teléfonos móviles y habrían enseñado las imágenes a otros compañeros del centro escolar, precisa 'Las Provincias'. El mismo medio señala que existiría un cuarto menor que habría participado presuntamente en las agresiones, pero al tener 13 años es inimputable.

Reconoce que mantuvo sexo con penetración con la víctima

Los tres menores han negado los hechos denunciados y han asegurado, tanto a los policías que los interrogaron como ante el magistrado, que todo lo que hicieron fue consentido. Tan solo uno de ellos ha reconocido que mantuvo sexo con penetración con la víctima, tanto en el instituto como después en los lavabos donde supuestamente ocurrió la agresión grupal. Por su parte, los otros dos han negado haber llegado a consumar las relaciones, detalla 'El Caso'.

El caso queda en manos del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional. Se ha abierto una investigación por un delito de agresión sexual con acceso carnal y contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos.

