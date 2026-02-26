VÍDEO: Un perro consigue que el secuestrador de su dueña acabe huyendo en Valencia

Estas imágenes se produjeron el pasado 30 de octubre en Polinyà de Xúquer, en Valencia. Según la denunciante, el hombre intentó secuestrarla mientras se encontraba en el interior del domicilio. En el relato, cuenta que al escuchar ruidos que provenían del exterior, la mujer giró la manivela de su puerta y recibió un fuerte empujón. Irrumpió en el interior de su casa y, mientras agarraba con fuerza a la mujer, le gritaba: "vente conmigo".

En ese momento, el perro de la chica mordió al hombre en la pierna, y éste acabó huyendo del lugar. Como consecuencia de los hechos, la víctima tuvo que ser atendida por los sanitarios debido a lesiones en los labios, brazos y codos. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de la localidad, por lo que los agentes de la Guardia Civil pudieron corroborar los hechos e identificar a los implicados. Se trataba de cuatro encapuchados que forman parte de una organización en la que cada componente tenía un rol definido.

Además, al escuchar los gritos de auxilio de la víctima, un policía local salió a la calle para ver qué sucedía, y gracias a ello pudieron averiguar la matrícula del vehículo que utilizaron en la huida. Así comenzó la 'Operación Nidorino'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.