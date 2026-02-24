Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un niño de 5 años, en la UCI tras caer desde 10 metros de altura durante una boda en un hotel de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra señalan que la caída del menor fue accidental, sin indicios de criminalidad. Se encuentra ingresado en el Hospital Sant Joan de Déu.

Imagen de archivo del Hospital Sant Joan de Déu

Imagen de archivo del Hospital Sant Joan de DéuEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Un niño de 5 años se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat después de caer accidentalmente desde una altura de 10 metros en un hotel de L'Hospitalet donde se estaba celebrando una boda.

El menor se encontraba en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, en L'Hospitalet de Llobregat, donde su familia celebraba una boda el pasado domingo, cuando se produjo el accidente.

Tras la caída, el menor fue trasladado en estado grave hasta el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, donde actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han detallado que la caída se produjo de forma accidental y no existen indicios de criminalidad, por lo que los agentes no tienen ninguna investigación al respecto.

Ni el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ni el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower han ofrecido más detalles sobre el accidente del menor.

Los hechos han tenido lugar dos meses después de que una persona se precipitara al vacío desde la cúpula del mismo hotel ubicado en Barcelona.

