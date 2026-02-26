Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aparecen los cadáveres de una madre de 80 años y su hijo de 54 en su domicilio de Portocolom, Mallorca

Ha sido un familiar quien ha encontrado los cuerpos, que aparentemente no presentan signos de violencia. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero las investigaciones apuntan a un doble suicidio.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. Europa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

Este jueves, la Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de los cuerpos de una mujer de 80 años y de su hijo de 54, en el domicilio familiar de Portocolom, municipio de Felanitx (Mallorca). Los agentes de la Policía Judicial y una comisión del juzgado de guardia han realizado una inspección ocular en la casa, pero no han encontrado indicios de violencia. En estos momentos los agentes no descartan ninguna hipótesis, aunque podría tratarse de un doble suicidio.

Ha sido un familiar quien ha encontrado los dos cadáveres en el domicilio, que se sitúa en la calle Grívia de Portocolom. Inmediatamente ha dado el aviso a Emergencias, que pese a que han acudido al lugar, solo han podido confirmar el fallecimiento de ambos.

Investigadores de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Felanitx también se han desplazado al domicilio, donde han llevado a cabo una minuciosa inspección ocular para esclarecer las causas de las muertes. En un principio, ni en el domicilio ni en los cuerpos se han apreciado signos de violencia.

El Juzgado de Manacor también ha sido conocedor del fallecimiento, y el forense se ha trasladado al domicilio para determinar cómo se produjeron las muertes.

