Un agente de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Medina del Campo ha resultado herido de gravedad después de que un hombre lo atacara con un arma blanca dentro de la sede policial, situada en la calle Valladolid del municipio. Así lo ha confirmado fuentes de Interior a El Norte de Castilla.

Según la información publicada por el medio, el agresor llegó a arrebatar al agente su arma reglamentaria y tras el ataque se dio a la fuga. Sin embargo, fue detenido pocos minutos después. De momento solo se ha conocido que el agresor es un hombre, no se han facilitado más datos como su edad o nacionalidad.

El policía sufrió heridas en un costado y en una pierna. En un primer momento hubo preocupación por su estado temiendo por su vida, pero poco después se descartó que hubiera fallecido. Su identidad tampoco se ha hecho pública.

Aún se desconoce si el agente fue atacado de forma intencionada o si simplemente se cruzó con el agresor.

Recibió 17 pinchazos

El pasado mes de mayo la Policía Municipal de Madrid detuvo a un hombre de 48 años y nacionalidad española por agredir con unas tijeras a dos agentes de la Policía Nacional que estaban fuera de servicio.

Los hechos ocurrieron en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuando el hombre, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, comenzó a causar problemas dentro del establecimiento.

Ante la situación, los dos agentes decidieron intervenir para intentar calmar los ánimos, pero el hombre reaccionó de forma violenta y comenzó a atacarles con unas tijeras.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció la gravedad de la agresión a través de un comunicado. Según explica, uno de los agentes recibió hasta 17 pinchazos con las tijeras, además de sufrir varios cortes. El otro policía también resultó herido durante el forcejeo que se produjo para intentar reducir al agresor.