Un niño de 11 años cayó este pasado domingo a un pozo en Cebolla, Toledo. Consiguió quedarse fuera del agua hasta que los bomberos y la Guardia Civil lo rescataron con un sistema de poleas. Inmediatamente fue trasladado en ambulancia al hospital de Talavera de la reina (Toledo) y ya ha recibido el alta médica.

El accidente ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre sobre las 16:40 horas en una finca privada rústica en la calle Torrijos. El pequeño, que estaba jugando con otros niños en la zona, levantó un tablón oxidado de grandes dimensiones que cubría un antiguo pozo de noria y cayó dentro desde una altura de seis metros.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial de Toledo pertenecientes a los parques de Talavera de la Reina y Santa Olalla, y una ambulancia de urgencias, según el registro oficial del 112. Vecinos de la zona también se acercaron al lugar para ayudar mientras sacaban al niño sobre las 17:30 horas.

El pozo formaba parte de una antigua instalación de noria. La alcaldesa de Cebolla, Silvia Díaz del Fresno, explicó que el terreno era de difícil acceso y que varios menores habían entrado en él antes de que se produjera la caída.

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