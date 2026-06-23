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Muere un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor

Tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería en situación de parada cardiorrespiratoria.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre de 68 años ha muerto en Almería a consecuencia de un golpe de calor tras ser atendido por los servicios de emergencias. Así lo han confirmado fuentes sanitarias que han detallado que el paciente tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por una dotación del servicio de emergencias 061 en situación de parada cardiorrespiratoria.

Las mismas fuentes han señalado que su muerte se ha producido por el efecto de las extremas temperaturas. Antes de esta tragedia, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, alertó este martes de que en Andalucía se habían registrado tres casos por golpe de calor que estaban siendo atendidos por hospitales o por la atención primaria en las provincias de Córdoba, Cádiz y Almería, donde se ha registrado el fallecimiento.

Durante su intervención, el consejero en funciones alertó a la población andaluza de ser "prudente" frente a la actual ola de calor, cuyas previsiones apuntan a máximas de hasta 44,2 grados en zonas como la campiña cordobesa. Entre el 11 de mayo y el 14 de junio, Andalucía ha gestionado 427 urgencias por patologías vinculadas a las altas temperaturas, de las que 297 han sido atendidas en centros de primaria y 130 por la red hospitalaria.

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