Un detenido y varias denuncias en una fiesta ilegal que reúne a 3.000 personas en un pueblo de apenas 300 habitantes de Cáceres

La tranquilidad de La Granja, un pequeño municipio de Cáceres de apenas 300 habitantes, se ha visto completamente alterada desde la pasada noche. Unas 3.000 personas y alrededor de 1.000 vehículos se han concentrado en un paraje de la localidad para participar en una fiesta ilegal convocada a través de las redes sociales, y una persona ya ha sido detenida, además de las diversas denuncias interpuestas por tenencia ilícita de drogas . La concentración se encuentra en los alrededores de una piscina natural del municipio, situado en el norte de la provincia de Cáceres, entre los montes de Trasierra y el río Ambroz. Entre los asistentes hay personas que han llegado desde diferentes países, entre ellos Francia.

La magnitud de la convocatoria ha obligado a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo especial para controlar la zona y evitar situaciones de riesgo. Los agentes tuvieron conocimiento de la 'rave' durante la noche de este jueves, aunque la cantidad de vehículos y personas que ya estaban llegando dificultó controlar inicialmente los accesos.

Un conductor detenido

Según la información del instituto armado ,agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un vehículo, al cual el conductor hizo caso omiso, y continuó la marcha. Tras realizar un seguimiento del vehículo, los agentes consiguieron parar el vehículo y detuvieron a su conductor como presunto autor de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, de resistencia a agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducción.

Paralelamente, durante el desarrollo del dispositivo se han formulado diversas denuncias administrativas a diferentes asistentes a la fiesta por distintas infracciones detectadas en materia de tenencia ilícita de drogas y de seguridad vial.

El alcalde descarta por ahora un desalojo por motivos de seguridad

El alcalde de La Granja, Óscar Martín, ha explicado a EFE que intentar desalojar en estos momentos a miles de personas podría resultar "contraproducente". Por ello, confía en que los asistentes terminen abandonando el lugar por su propia iniciativa.

Martín ha llegado a interrumpir sus vacaciones tras conocer lo que estaba ocurriendo. El municipio cuenta además con una ordenanza que prohíbe la acampada libre, aunque la preocupación principal ahora mismo es otra: el riesgo de que pueda producirse un incendio debido a la enorme concentración de personas en el entorno natural. La Guardia Civil mantiene controles para garantizar tanto la seguridad de los vecinos de La Granja y de municipios cercanos como la de quienes circulan por las carreteras de la zona.

Actualmente no se permite acceder en vehículo al lugar donde se celebra la fiesta. Sin embargo, la propia concentración ha provocado problemas en las vías cercanas. Durante este viernes, la acumulación de vehículos ha llegado a generar una situación peligrosa para la circulación. Ante este escenario, la Guardia Civil ha tenido que permitir excepcionalmente el paso de un nuevo convoy para evitar un riesgo todavía mayor para la seguridad vial. En él viajaban camiones, caravanas, furgonetas y turismos. Mientras tanto, el dispositivo continúa activo en una localidad cuya población habitual se ha visto multiplicada por diez en cuestión de horas.