Intoxicación
11 intoxicados, entre ellos tres niños, por una nube de gas cloro en Viana, Navarra
Al lugar se han desplazado técnicos de Protección Civil, Bomberos de Logroño y una ambulancia medicalizada de SOS La Rioja
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En el Complejo Deportivo de la ciudad navarra de Viana, 11 personas han sido afectadas por una nube de gas cloro. Según ha informado SOS Navarra, tres son niños, dos de 5 y 9 años con pronóstico reservado, aunque la Guardia Civil eleva a grave, mientras que el otro menor presenta de carácter leve.
En total seis personas han sido trasladadas a diferentes centro hospitalarios: al Hospital San Pedro de Logroño los dos niños con pronóstico reservado, un niño con pronóstico leve y un adulto con pronóstico leve; y al Hospital de Calahorra ha sido evacuado un adulto con pronóstico leve, y al Hospital García Orcoyen de Estella otro adulto con pronóstico leve. El resto ha sido evaluado, tratado y dado de alta en el lugar del suceso.
El aviso se ha recibido a las 17:41 horas, movilizando a bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico, equipo médico de Viana, equipo médico de Los Arcos, Policía Foral, Guardia Civil, técnicos de Protección Civil, bomberos de Logroño y una ambulancia de soporte vital avanzado de SOS La Rioja.
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La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias de la investigación y señalan que la "fuerte nebulización de cloro" se ha concentrado en la zona del jacuzzi.
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