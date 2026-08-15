Efemérides de hoy 15 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

El 15 de agosto de 1843, inauguración de los Jardines de Tívoli (Tivoli Gardens) en Copenhague (Dinamarca). Este singular espacio, ideado por el oficial del ejército Georg Carstensen, nace bajo la premisa de que «cuando el pueblo se divierte, no piensa en la política», logrando el beneplácito del rey Cristián VIII para utilizar los antiguos terrenos de los fosos de fortificación de la capital danesa. En sus inicios, el parque cautivó a los visitantes con una exótica mezcla de pabellones de inspiración oriental, teatros de pantomima, cafés al aire libre y senderos iluminados por miles de lámparas de colores, estableciendo las bases conceptuales de los espacios de ocio modernos.

Hoy en día, este icónico rincón mantiene el orgullo de ser el segundo parque de atracciones en funcionamiento más antiguo del mundo, superado únicamente por el cercano Dyrehavsbakken. Su estética decimonónica, fusionada de manera magistral con montañas rusas de madera históricas y atracciones de última generación, sirvió incluso de inspiración directa para que el propio Walt Disney diera forma a sus proyectos de entretenimiento en Estados Unidos. Más allá de su oferta lúdica, Tívoli se ha consolidado como un tesoro cultural imprescindible de Dinamarca, donde los conciertos estivales, los jardines florales meticulosamente cuidados y los fuegos artificiales continúan fascinando a millones de viajeros globales cada año.

Un 15 de agosto, pero de 778, en los frondosos y estrechos pasos pirenaicos, se desata la célebre Batalla de Roncesvalles, un enfrentamiento militar donde la retaguardia del poderoso ejército de Carlomagno es emboscada y diezmada por los guerreros vascones. Tras una infructuosa campaña militar en el norte de la península ibérica que incluyó el asedio de Zaragoza y la posterior destrucción de las murallas de Pamplona, las tropas francas emprenden el regreso a su patria cargadas con un cuantioso botín de guerra. Aprovechando el profundo conocimiento del terreno y la ventaja táctica de la altura, los nativos locales atacaron por sorpresa las pesadas columnas carolingias, provocando una masacre en la que perecieron importantes nobles de la corte, entre ellos el prefecto de la Marca de Bretaña, Roldán; este trágico revés militar no solo supuso una de las pocas derrotas en la trayectoria del futuro emperador de Occidente, sino que transformó el desastre en leyenda, sirviendo de inspiración directa para el nacimiento de la Cantar de Roldán, una de las epopeyas literarias más influyentes de la Europa medieval.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de agosto?

1483.- Se celebra la primera misa en la Capilla Sixtina. El entonces papa Sixto IV la consagró y dedicó a la Virgen María.

1498.- Cristóbal Colón descubre, durante su tercer viaje, en el litoral venezolano la Isla Margarita.

1534.- Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. 1761.- Firma en Versalles del "Pacto de Familia" de los Borbones de España, Francia y Nápoles.

1812.- Proclamación en la Plaza Mayor de Madrid de la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.

1884.- La Academia de Medicina de París aprueba el método Pasteur de curación de la rabia.

1943.- Inauguración de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

1948.- Syngman Rhee proclama la República de Corea en Seúl.

1969.- Inauguración del festival de rock de Woodstock en Nueva York. Durante tres días, célebres artistas concentraron a miles de jóvenes en torno a la música, el amor y la paz.

1971.- Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro y termina con el acuerdo de Bretton Woods.

1985.- Botín de más de mil millones de pesetas en el atraco a la central del Banco Hispano Americano en Barcelona.

¿Quién nació el 15 de agosto?

1527.- Fray Luis de León, poeta español.

1769.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1907.- Carmen Conde, escritora española.

1950.- Ana de Windsor, Princesa de Inglaterra.

1954.- Stieg Larsson, escritor sueco autor de la saga "Millenium"

1964.- Melinda Gates, filántropa estadounidense.

1990.- Jennifer Lawrence, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 15 de agosto?

1568.- San Estanislao de Kostka, novicio polaco de la Compañía de Jesús.

1966.- Benito Villamarín, industrial español y expresidente del Real Betis Balompié.

1967.- René Magritte, pintor belga.

2013.- Rosalía Mera, empresaria española cofundadora de Inditex.

2021.- Gerd Müller, exfutbolista alemán.

2022.- Tsuneko Sasamoto, primera mujer fotoperiodista de Japón.

2025.- Javier Lambán, expresidente de Aragón.

¿Qué se celebra el 15 de agosto?

Hoy, 15 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Relajación.

¿Qué se celebra el 15 de agosto?

Los nacidos el 15 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 15 de agosto

Hoy, 15 de agosto, se celebran Nuestra Señora de la Asunción, del Mar, de la Palma, de los Remedios y de la Paloma.