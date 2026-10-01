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Tráfico drogas

Encuentran 16 kg de cocaína ocultos en envases de comida en la maleta de una mujer en Barajas

La mujer fue detenida como presunta responsable de un delito contra la salud pública.

Maleta incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 16 kilos de cocaína oculta

Maleta incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 16 kilos de cocaína oculta EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Una mujer ha sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la Policía Nacional tras encontrar en su equipaje unos 16 kilogramos de cocaína ocultos en envases de comida, especialmente sobres de café, chocolate con leche y cacao.

Fue el pasado 25 de septiembre cuando se produjeron los hechos en el aeropuerto madrileño, cuando los agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes realizaron un control sobre el equipaje de pasajeros procedentes de vuelos extranjeros.

Hasta 15 envases de alimentos con fuerte olor a químico

Dentro de una maleta sospechosa encontraron hasta 15 envases de alimentos que desprendían un fuerte olor a químico. Tras llevar a cabo el correspondiente 'narcotest', se confirmó que contenían alrededor de 16 kilos de cocaína.

La mujer fue detenida como presunta responsable de un delito contra la salud pública, siendo puesta más tarde a disposición de la autoridad judicial competente.

Detenido en El Prat con 31 kilos de cocaína en dos maletas tras llegar de México

Hace poco conocimos un suceso similar. La Policía Nacional detuvo en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a un pasajero que llevaba 31,093 kilos de cocaína ocultos en el interior de dos maletas tras aterrizar en un vuelo procedente de Ciudad de México.

El arrestado, al que se le imputa un delito contra la salud pública, fue detenido durante un control rutinario de pasajeros. Posteriormente, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.

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