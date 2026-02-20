La Guardia Civil difunde nuevas imágenes de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

La familia de Airam Concepción mantiene la esperanza mientras continúa el amplio operativo de búsqueda desplegado en la isla de La Palma tras su desaparición el pasado 16 de febrero. El joven, de 20 años, con trastorno del espectro autista y altas capacidades, fue visto por última vez a las 16:36 horas, cuando se bajó de un autobús en la rotonda de entrada a Santa Cruz de La Palma y caminó en dirección al casco urbano, por la Calle Real.

Así es físicamente Airam

En las últimas horas, la Guardia Civil ha difundido nuevas imágenes del joven con el objetivo de reforzar la colaboración ciudadana y facilitar su identificación. En las fotografías se puede ver a Airam con pantalón vaquero azul, camisa morada de manga larga y una mochila negra. Mide aproximadamente 1,70 metros, tiene el pelo rubio y los ojos azules. Las autoridades insisten en que cualquier dato, por insignificante que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación.

Airum Concepción | Imagen difundida por su familia

Una experiencia traumática vivida meses atrás

La madre del joven, Mercedes Afonso, ha explicado públicamente que su hijo podría haber sufrido un episodio de "colapso de autismo", una reacción que, según detalla, se caracteriza por un primer momento de gran agitación y desplazamiento continuo, seguido de una fase en la que la persona busca esconderse y aislarse. La familia cree que un suceso reciente pudo reactivar una experiencia traumática vivida meses atrás, desencadenando esta respuesta.

Cómo actuar en caso de verlo

Según su entorno, Airam no es una persona agresiva, pero sí puede mostrarse extremadamente desconfiado si se siente sobrepasado. Por ello, sus familiares han pedido que, en caso de verlo, no se le llame por su nombre ni se intente aproximarse de forma directa. Recomiendan mantener la distancia, evitar movimientos bruscos y avisar de inmediato a los teléfonos habilitados para la búsqueda. Consideran que podría estar oculto en alguna zona apartada y que, incluso, podría moverse preferentemente durante la noche para evitar el contacto con otras personas.

El dispositivo de rastreo se centra principalmente en las áreas de Breña Alta, Mazo y Breña Baja, con especial atención a la zona de Los Cancajos, donde se sitúan los últimos indicios. El operativo no se plantea como un rescate convencional de una persona accidentada, sino como la localización de alguien que podría estar escondido voluntariamente por miedo o desorientación.

La familia descarta que haya abandonado la isla

En la búsqueda participan efectivos terrestres, voluntarios y equipos de emergencias, además de medios aéreos y marítimos. Se han incorporado helicópteros, embarcaciones de Salvamento Marítimo y drones equipados con cámaras térmicas para rastrear áreas de difícil acceso, especialmente durante la noche. La familia descarta que haya abandonado la isla, ya que no existen movimientos bancarios ni indicios que apunten a un desplazamiento fuera del territorio insular.

Las autoridades recuerdan que cualquier información puede comunicarse al 062 o al 922 437 650, número habilitado para centralizar los avisos. Mientras continúan las labores de rastreo, la familia insiste en que mantiene la esperanza y confía en que la difusión de las nuevas imágenes contribuya a localizarlo cuanto antes.

