Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Canarias

Piden colaboración ciudadana para encontrar a un joven con autismo desaparecido en La Palma

Se le perdió la pista el lunes, 16 de febrero, en Santa Cruz de La Palma. Su madre pide ayuda desesperadamente.

Airam Concepci&oacute;n, desaparecido en La Palma

Airam Concepción, desaparecido en La PalmaImagen difundida por la familia

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Se llama Airam Concepción, tiene 16 años, de complexión media, mide 1,70, tiene el pelo largo por los hombros y no se sabe nada de él desde el lunes 16.

Su desaparición está considerada de alto riesgo ya que sufre autismo y tiene altas capacidades. Su familia pide ayuda para poder encontrarlo ya que podría estar desorientado y con miedo tras sufrir un colapso.

Su madre ha publicado una llamada desesperada en las redes sociales para solicitar colaboración ciudadana. “Puede estar desorientado, tener miedo y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre”. Debido a su enfermedad Airam puede tener dificultades para comunicarse y para procesar información. De hecho, Mercedes Afonso, su madre, advierte de que si lo ven hay que acercarse a él despacio y sin brusquedad para evitar asustarlo. Y asegura que no le gustan las aglomeraciones.

Su última ubicación del móvil

La última comunicación que tuvo con él fue el lunes 16 de febrero sobre las 18:00 horas. Le dijo que no sabía donde estaba y después apagó su móvil. Creen que cogió el transporte público hasta Santa Cruz de La Palma y que tenía intenciones de de ir al aeropuerto.

La Policía Nacional ha informado que la última localización del teléfono móvil de Airam lo sitúa en la costa del municipio de Breña Baja, en Los Cancajos. No hay constancia de que haya usado su tarjeta de crédito ni de que haya salido de la isla en avión o barco. Su madre, Mercedes Afonso, ha vuelto a hacer un llamamiento a través de las redes sociales donde agradece el apoyo que está recibiendo de instituciones y vecinos de la isla.

Asegura que su hijo ha sufrido recientemente un trauma que le ha dejado secuelas pero que se encuentra en un buen momento y no hay razones para pensar otra cosa: “Creo que estará en algún sitio escondido o aturdido".

Mercedes Afonso es una conocida cineasta palmera y se da la circunstancia de que hace tan solo unos días había estrenado su último trabajo cinematográfico “El mapa para tocarte”, una película documentada con grabaciones de la vida diaria de la familia a lo largo de diez años y que relata los retos que plantea esta enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detenido el marido de la mujer degollada junto a su hija de 12 años en Xilxes, él asegura que las encontró muertas y que recibió un mensaje de su hija

Zona en la que se cometió el doble crimen de Xilxes

Publicidad

Sociedad

Airam Concepción, desaparecido en La Palma

Piden colaboración ciudadana para encontrar a un joven con autismo desaparecido en La Palma

Doble crimen en Xilxes

Las lagunas en la versión del padre detenido en Xilxes y el selfi con la madre y la niña ya degolladas

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Imagen de la avioneta del revés tras el aterrizaje en Leganés
Vídeo

Vídeo: Milagroso aterrizaje de emergencia de una avioneta en Leganés

Zona en la que se cometió el doble crimen de Xilxes
Doble crimen en Xilxes

Detenido el marido de la mujer degollada junto a su hija de 12 años en Xilxes, él asegura que las encontró muertas y que recibió un mensaje de su hija

El hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería)
Efemérides

Efemérides de hoy 18 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 18 de febrero?

Consulta las efemérides de hoy 18 de febrero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Varias ambulancias en Salamanca
SALAMANCA

Muere una niña de 6 años tras precipitarse de un piso en Salamanca

El aviso se ha producido sobre las 19:52 horas y los sanitarios han intentado reanimar a la pequeña sin éxito.

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González

Dimite José Ángel González, director adjunto de la Policía, tras la querella por presunta agresión sexual

Imagen de archivo de la fachada de la Audiencia Provincial de Baleares

34 años de prisión por violar durante una década a su hija menor en Mallorca

Encuentran los cuerpos de una mujer y su hija de 12 años degollados en su casa de Xilxes, Castellón

Encuentran los cuerpos de una mujer y su hija de 12 años degollados en su casa de Xilxes, Castellón

Publicidad