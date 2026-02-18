Piden colaboración ciudadana para encontrar a un joven con autismo desaparecido en La Palma

Se llama Airam Concepción, tiene 16 años, de complexión media, mide 1,70, tiene el pelo largo por los hombros y no se sabe nada de él desde el lunes 16.

Su desaparición está considerada de alto riesgo ya que sufre autismo y tiene altas capacidades. Su familia pide ayuda para poder encontrarlo ya que podría estar desorientado y con miedo tras sufrir un colapso.

Su madre ha publicado una llamada desesperada en las redes sociales para solicitar colaboración ciudadana. “Puede estar desorientado, tener miedo y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre”. Debido a su enfermedad Airam puede tener dificultades para comunicarse y para procesar información. De hecho, Mercedes Afonso, su madre, advierte de que si lo ven hay que acercarse a él despacio y sin brusquedad para evitar asustarlo. Y asegura que no le gustan las aglomeraciones.

Su última ubicación del móvil

La última comunicación que tuvo con él fue el lunes 16 de febrero sobre las 18:00 horas. Le dijo que no sabía donde estaba y después apagó su móvil. Creen que cogió el transporte público hasta Santa Cruz de La Palma y que tenía intenciones de de ir al aeropuerto.

La Policía Nacional ha informado que la última localización del teléfono móvil de Airam lo sitúa en la costa del municipio de Breña Baja, en Los Cancajos. No hay constancia de que haya usado su tarjeta de crédito ni de que haya salido de la isla en avión o barco. Su madre, Mercedes Afonso, ha vuelto a hacer un llamamiento a través de las redes sociales donde agradece el apoyo que está recibiendo de instituciones y vecinos de la isla.

Asegura que su hijo ha sufrido recientemente un trauma que le ha dejado secuelas pero que se encuentra en un buen momento y no hay razones para pensar otra cosa: “Creo que estará en algún sitio escondido o aturdido".

Mercedes Afonso es una conocida cineasta palmera y se da la circunstancia de que hace tan solo unos días había estrenado su último trabajo cinematográfico “El mapa para tocarte”, una película documentada con grabaciones de la vida diaria de la familia a lo largo de diez años y que relata los retos que plantea esta enfermedad.

