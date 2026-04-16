La Guardia Civil analiza dos armas blancas halladas en Villanueva de la Cañada

La investigación sobre el crimen de Villanueva de la Cañada continúa y la Guardia Civil se encuentra analizando dos armas blancas, encontradas en diferentes puntos de la localidad madrileña gracias a la colaboración ciudadana, para determinar si están relacionadas o pudieron ser usadas por el el joven detenido por matar a puñaladas a un niño de 11 años el pasado 9 de abril

Según ha informado este jueves la Comandancia de la Guardia Civil, la colaboración ciudadana ha facilitado a los agentes dos armas blancas encontradas en diferentes puntos del municipio, sin relación aparente entre ellas. Estas armas están siendo sometidas a las pruebas periciales oportunas para determinar si alguna de ellas está relacionada con el homicidio de David, un niño de 11 años, el pasado jueves a manos presuntamente de un joven de 23 años que se encuentra en prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron hace una semana, cuando un joven de unos 22 años que padece problemas de salud mental apuñaló en repetidas ocasiones a un menor de 11 años en el Centro Cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. El menor terminó falleciendo a consecuencia de las heridas de arma blanca que tenía en el cuello, el tórax y la espalda en el Hospital 12 de Octubre, mientras que el sospechoso fue detenido horas después.

La Guardia Civil puso entonces en marcha un dispositivo para localizar el posible arma del crimen, si bien tras varias horas de batidas en la zona no llegaron a encontrar ningún objeto sospechoso. Ahora la colaboración ciudadana ha facilitado dos armas blancas que podrían arrojar información al respecto.