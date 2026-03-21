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Guacamayos jacintos de 20.000 euros, loros grises africanos... así hasta 500 aves exóticas intervenidas en una casa de Estrella del Marqués, Cádiz

En un congelador se encontraron 70 aves muertas con ejemplares exóticos de alto valor económico, entre las que se encuentran guacamayos y loros grises africanos.

Operaci&oacute;n en la que han sido intervenidas hasta 500 aves ex&oacute;ticas en C&aacute;diz

Operación en la que han sido intervenidas hasta 500 aves exóticas en CádizEuropa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Más de 500 ejemplares de diferentes especies de aves exóticas han sido encontradas en el interior de una vivienda de la pedanía de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

La Guardia Civil ha indicado que las aves intervenidas se encuentran en pésimas condiciones higiénicosanitarias. Al propietario de la vivienda se le investiga por un delito de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción y un segundo de bienestar animal.

En un congelador se encontraron 70 aves muertas con ejemplares exóticos de alto valor económico, entre las que se encuentran guacamayos y loros grises africanos.

Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un posible caso de tráfico y comercialización ilegal de aves protegidas.

En el registro se intervinieron de manera cautelar ejemplares de loros grises africanos, cacatúas, amazonas y guacamayos de diferentes especies. También una pareja de guacamayos jacintos que se estima podrían valer los 20.000 euros.

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