El barranquismo sin preparación provoca la mayoría de los rescates de la Guardia Civil de montaña

Una llamada de socorro y el Grupo de Montaña de la Guardia Civil se pone en marcha. No suele conocerse la orografía del terreno, pero de antemano, no será facil. Desde el comienzo del verano esta unidad ha rescatado a 269 personas en las más de 400 intervenciones que ha llevado a cabo. La falta experiencia y de prevención es la principal causa de lesiones.

El barranquismo se ha convertido en una de las atracciones veraniegas en plena montaña. No conocer el medio, emprender la marcha en solitario, no llevar el equipo adecuado y no elegir una actividad acorde con el nivel físico y técnico de cada uno son las principales causas de petición de auxilio.

La zona del Pirineo Aragonés sigue siendo el lugar más peligroso para los que practican deportes relacionados con la naturaleza, pero aumenta el número de intervenciones de auxilio en un lugar más de playa que de montaña.

Con planificación, prevención y aplicando el sentido común pero, como dice uno de los tenientes de la Guardia Civil de montaña "hay que planificar la actividad, hay que tener preparación y disfrutar con sentido común y con criterio".