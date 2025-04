Oposiciones Policía Nacional 2025: estos son los requisitos y cómo inscribirse, según el BOE

El Ministerio del Interior ha aprobado una nueva oferta pública de empleo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En total, se han convocado 6.032 plazas para el acceso en 2025 a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta cifra permitirá superar los 156.463 efectivos activos, el número más alto desde que existen registros, según ha informado el Ejecutivo.

La decisión ha sido adoptada por el Consejo de Ministros, a través de dos reales decretos que regulan las condiciones de acceso a ambos cuerpos y que ya han sido publicados en el marco de la oferta de empleo público.

Reparto por cuerpos: casi 3.000 plazas en la Policía Nacional

Del total de plazas convocadas, 2.914 se destinan a la Policía Nacional. De ellas, 2.764 son de acceso libre para la Escala Básica, y otras 150 para la Escala Ejecutiva. Dentro de este grupo, se reservan 553 plazas para militares profesionales de tropa y marinería con un mínimo de cinco años de servicio. Las vacantes no cubiertas por esta vía se acumularán al turno libre.

En paralelo, Interior convocará 225 plazas para promoción interna en la Escala Ejecutiva, destinadas a agentes con categoría de subinspector.

Guardia Civil: más de 3.100 plazas para el acceso directo

En el caso de la Guardia Civil, se ofertan 3.118 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 1.248 estarán reservadas también para militares de tropa y marinería. Otras 240 quedarán asignadas a alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Además, se ha autorizado una convocatoria de 516 plazas para promoción interna: 116 en la Escala de Oficiales, 92 por promoción interna y 24 por cambio de escala, y 400 en la Escala de Suboficiales.

El Ministerio del Interior prevé que esta oferta se amplíe en las próximas semanas con la aprobación de las plazas correspondientes a las Fuerzas Armadas, que incluirán unas 80 adicionales para oficiales de la Guardia Civil.

Un refuerzo estructural para revertir el déficit de años anteriores

Desde 2018, la estrategia de Interior ha sido superar el 100 % de tasa de reposición con cada convocatoria. El objetivo: revertir la pérdida de más de 13.000 efectivos registrada entre 2011 y 2017. Gracias a esta política, 14.391 agentes se han incorporado a los cuerpos de seguridad en los últimos siete años.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado que esta política ha permitido cerrar 2024 con una plantilla histórica, y ha defendido la importancia de "dotar a las fuerzas de seguridad de los recursos humanos necesarios para mantener el servicio público que tienen encomendado".

Interior ha destacado que la convocatoria anticipada es clave para no retrasar los procesos formativos, esenciales para garantizar la cobertura de plazas en tiempo y forma. Según la normativa vigente, las plazas no cubiertas por las vías reservadas se integrarán en las de libre acceso.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al proceso selectivo de ingreso en la Policía Nacional, es necesario cumplir una serie de condiciones fijadas por el reglamento vigente. Entre los requisitos generales, se exige tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no superar la edad máxima de jubilación en el cuerpo. También se debe contar con el título de Bachiller o equivalente para optar a la Escala Básica, y con una titulación universitaria oficial de grado en el caso de la Escala Ejecutiva.

Otros requisitos incluyen no haber sido condenado por delito doloso, no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas y no encontrarse incluido en ninguna causa de exclusión médica. Además, se requiere prestar compromiso de portar armas, no consumir sustancias prohibidas y disponer del permiso de conducción exigido en cada convocatoria.

Los procesos de inscripción se gestionan a través del Portal del Aspirante de la Policía Nacional, donde se habilitan los formularios y plazos para cada convocatoria. Para completar el trámite, los aspirantes deben acceder mediante Cl@ve o DNI electrónico, rellenar el formulario correspondiente y confirmar la solicitud. Toda la documentación debe estar en regla antes de que finalice el plazo oficial de presentación.

