Estos son los 10 barrios más peligrosos de España, según datos del Ministerio del Interior

En los últimos años, algunas zonas del país han experimentado un aumento significativo en los delitos, lo que ha llevado a que ciertas áreas sean consideradas "zonas a evitar". En muchos casos, estas zonas, conocidas internacionalmente como 'No-Go Zones', se caracterizan por una alta frecuencia de actos violentos y una grave carencia de recursos económicos, lo que a menudo está relacionado con la alta criminalidad.

En España, algunas de estas 'No-Go Zones' se encuentran en grandes áreas urbanas como Madrid y Barcelona, aunque también están en otras partes diferentes del país. Además, existen una serie de criterios para determinar qué barrios son considerados peligrosos.

Criterios para calificar una zona como peligrosa

Percepción de seguridad . Se realizan una serie de encuestas a la población de ese lugar y, aunque se puede ser algo subjetivo, el total de respuestas aportan una percepción general de la situación social con respecto a las condiciones de vida de los barrios.

. Se realizan una serie de y, aunque se puede ser algo subjetivo, el total de respuestas aportan una con respecto a las condiciones de vida de los barrios. Factores socioeconómicos . A nivel general, cuanto menor es el nivel de ingresos en un distrito o región, mayor es su tasa de criminalidad , aunque esto no siempre es así, ya que se producen delitos en todas las zonas.

. A nivel general, cuanto en un distrito o región, , aunque esto no siempre es así, ya que se producen delitos en todas las zonas. Tasa de criminalidad . Estos son los datos empíricos con respecto al volumen de crímenes que se producen en una zona concreta . Se mide el número de delitos por cado mil habitantes, y aunque el número pueda ser más alto en barrios muy poblados, puede que no sea tan alta con respecto a la densidad. Si en las zonas con menos habitantes por metro cuadrado la tasa es mayor, se produce una situación alarmante.

. Estos son los datos empíricos con respecto al . Se mide el número de delitos por cado mil habitantes, y aunque el número pueda ser más alto en barrios muy poblados, puede que no sea tan alta con respecto a la densidad. Si en las zonas con menos habitantes por metro cuadrado la tasa es mayor, se produce una situación alarmante. Tipos de delitos. Este criterio también se tiene en cuenta a la hora de declarar una zona como más peligrosa con respecto a otras. Se debe a que no se consideran igual de peligrosos a unos carteristas que a una banda organizada que llevan a cabo robos con violencia o atracos con armas.

En base a lo anterior, y si añadimos los datos del Ministerio del Interior, se sacan una serie de conclusiones con respecto a cuáles son los diez barrios menos seguros de España. La criminóloga y creadora de contenido Elena (@crizminologa), los compartía en redes sociales a través de un listado.

10. Carabanchel (Madrid)

Situado en el suroeste de Madrid, Carabanchel es una zona con una alta incidencia de delitos como hurtos, tráfico de drogas y episodios de violencia.

9. Distrito Sur (Córdoba)

El Distrito Sur de Córdoba enfrenta una elevada tasa de delitos, especialmente hurtos, robos y tráfico de drogas. La zona sufre también altos índices de desempleo, exclusión social y falta de recursos, lo que ha llevado a que algunos barrios sean considerados de los más pobres de España. Los residentes se quejan frecuentemente de la falta de acción por parte de las autoridades.

8. Cañada Real (Madrid)

Este asentamiento ilegal de casas y chabolas ha sido un punto crítico para el tráfico de drogas durante años. Actualmente, algunas áreas de la Cañada Real se consideran "Non-Go", debido a la violencia y la presencia de organizaciones criminales.

7. El Cabañal (Valencia)

A pesar de estar en proceso de gentrificación, El Cabañal sigue siendo una zona con una alta tasa de exclusión social y criminalidad, destacándose los hurtos, robos y actos violentos.

6. El Príncipe (Ceuta)

Famoso por la serie de televisión que lleva su nombre, El Príncipe es una de las zonas más conflictivas de España debido a la violencia callejera, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Con altos niveles de desempleo e inmigración ilegal, la policía realiza operaciones frecuentes en el área.

5. Los Pajaritos (Sevilla)

Situado al sureste de Sevilla, Los Pajaritos es conocido por su elevada tasa de criminalidad y pobreza. Los delitos más comunes son robos, asaltos y tráfico de drogas. Además, es el barrio con menor renta per cápita de España, lo que incrementa los niveles de marginación social.

4. Las Tres Mil Viviendas (Sevilla)

También conocido como Polígono Sur, este barrio ha sido históricamente uno de los más peligrosos de España debido al narcotráfico y la delincuencia. Aunque ha habido intentos de mejora, la situación sigue siendo complicada.

3. El Puche (Almería)

El Puche es una zona con una alta tasa de criminalidad, caracterizada por la violencia callejera, los robos y el tráfico de drogas. La falta de integración social y los escasos servicios públicos contribuyen a la alta delincuencia. Aunque en los últimos tiempos, se están realizando esfuerzos para mejorar la situación, como la retirada de más de 650 toneladas de basura.

2. La Mina (Barcelona)

Ubicado en Sant Adrià de Besòs, en las afueras de Barcelona, La Mina es una zona que lleva décadas lidiando con altos niveles de criminalidad y pobreza. Además de los hurtos y el tráfico de drogas, la exclusión social es un factor predominante en el área.

1. El Raval (Barcelona)

En pleno centro de Barcelona, El Raval ha experimentado un notable deterioro, convirtiéndose en un barrio recurrente en las noticias debido a casos de delincuencia. Es conocido por su multiculturalidad, pero también por los robos con violencia, el tráfico de drogas y las agresiones, especialmente en las zonas más turísticas.

Una situación general y en proceso de mejora

Este listado se basa en diferentes factores como los datos de criminalidad, las percepciones de seguridad y las condiciones socioeconómicas, a través de los cuales se han podido deducir las áreas más conflictivas de nuestro país en términos de criminalidad.

No obstante, es importante señalar que los barrios mencionados reflejan una situación general y no necesariamente representan la totalidad de estos lugares. Los datos reflejan una tendencia general en algunas zonas, pero no significa que todos los residentes de estos barrios experimenten la criminalidad de la misma manera.

