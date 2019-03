La Generalitat garantiza que los vecinos de l'Aldea cobrarán sus ahorros

El director general de Política Financiera de la Generalitat, Jordi Òliva, ha dicho hoy que la mayoría o todos los impositores de la cooperativa agrícola de L'Aldea (Tarragona) que tienen depósitos a la vista, por valor de unos 1,8 millones, podrán cobrar antes de Navidad.



Òliva ha hecho estas declaraciones a la prensa tras la reunión que han mantenido hoy responsables del departamento de Economía y de la cooperativa agraria de L'Aldea, que tras anunciar que presentará concurso de acreedores ha dejado a más de 3.000 impositores, en su mayoría vecinos del pueblo, sin poder retirar los fondos de la entidad. La cuantía de los depósitos de la cooperativa alcanza los seis millones de euros, de los cuales 1,8 millones corresponden a los depósitos a la vista.



Los responsables de la Generalitat han asegurado que la cooperativa ha realizado importantes inversiones desde el verano que no se financiaron adecuadamente, lo que "se comió la base de liquidez" que tenía la propia cooperativa.



La directora del Instituto Catalán de Crédito Agrario, Divina Alsina, que ha sido nombrada supervisora de para reconducir esta situación, ha asegurado que el problema que ha tenido la cooperativa se ha debido a un "colapso" en la gestión y ha insistido en que probablemente se solucionará antes de Navidad, siempre y cuando se continúe trabajando.



Según Òliva, antes de Navidad tiene que estar claro cómo resolver el problema y todos o parte de estos depósitos a la vista tienen que estar solucionados, porque se habrá recuperado la liquidez. También ha dicho que los depósitos a plazos "se respetarán" porque hay activos suficientes para que se puedan recuperar al 100% en un plazo razonable.



Òliva ha insistido en que es fundamental que la cooperativa vuelva a funcionar con normalidad y que antes de Navidad estará resuelto el problema de liquidez y se habrán ordenado los créditos que se necesitan para hacer frente a las inversiones hechas.



Los responsables de la Generalitat consideran que la base de la cooperativa es "sólida" y que no tiene problemas estructurales, sino de liquidez. Han insistido en que hay que volver a cultivar y recoger verdura y hortaliza para llevarlas a los mercados y recuperar así la normalidad lo antes posibles, por lo que han pedido a los habitantes de L'Aldea que no paralicen su actividad.



En la reunión de este lunes se han tomado medidas de apoyo técnico a la cooperativa para que todo vuelva a la normalidad, aunque la Generalitat no va a poner dinero. A la reunión también ha asistido los responsables de la cooperativa agrícola de L'Aldea y su abogado, Jordi Fernández, que ha querido enviar un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los impositores que ahora no pueden retirar sus depósitos y ha asegurado que todos cobrarán, aunque no ha especificado cuándo podrían hacerlo.