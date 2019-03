Gandía aumenta la vigilancia sobre los manteros

Una de la tarde en la playa de Gandía, no cabe un alfiler. Entre el tumulto, los puestos ambulantes en primera linea de playa. Es la nueva estrategia: camuflarse entre los bañistas.

"La gente les apoya, les esconden bultos, incluso llegan a increparnos cuando actuamos directamente con ellos", indica José Miñana, policía local de Gandía.

A la gente le parece bien: "No van a robar, están vendiendo. No me parece mal"

Cuando llegan los agentes, los manteros salen corriendo. En una semana, la policía local de Gandía se ha incautado 3000 objetos, casi todo falsificaciones: género de marca, suéters, interior, cds, gafas, relojes.

Las autoridades locales se han visto obligadas a reforzar la vigilancia contra los manteros: "Hemos detectado que por las mañanas, a partir de las 10 o las 11 es cuando empiezas a notar que entran grupos a la zona de arena, y luego a partir de las 13.30 o 14 ya se vuelven a retirar", según Marc Cuesta, jefe de Policía Local de Gandía.

Los comerciantes ya están cansados de la situación. En Cullera se han manifestado este fin de semana y ya se han producido altercados, como el sucedido en Peñíscola entre un vendedor y un comerciante ilegal. Toda vigilancia es poca si los bañistas siguen comprando.