La Comunidad de Madrid pide cambios en las oposiciones a Magisterio

La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha anunciado que va a pedir al Ministerio de Educación una revisión de los planes de estudio de Magisterio, así como de los temarios que se estudian los profesores y maestros a la hora de opositar. Así lo ha señalado tras hacer público un informe con los últimos datos de las oposiciones celebradas en 2011.

Ese documento arroja que el 86% de los aspirantes a ocupar una plaza en un centro público educativo de la región no aprobó la prueba de conocimientos, es decir, que no tenía los conocimientos básicos. Los datos son "estremecedores", ha indicado Figar en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha indicado que el hecho de que ese porcentaje de los opositores "no tenga el nivel de conocimiento de los alumnos a los que tiene que dar clase es muy grave".

"No todos tenemos por qué sabernos las provincias por las que pasa el Ebro pero sí el que lo tiene que enseñar", ha considerado.

Figar ha destacado el bajo nivel de Matemáticas que se desprendió de los resultados de este informe, y es que hay cuestiones de ordenar números decimales de mayor a menor que no fueron superadas por el 80 por ciento de los profesores que se presentaron a la oposición, u otras preguntas "básicas" como equivalencias de metros a kilómetros que solo las conoce un 7 por ciento.

"Hay lagunas tremendas que nos llevan a hacer una reflexión, hay que revisar los planes de estudio de las facultades de Magisterio y los temarios de las oposiciones que se están preparando y dar otra vuelta y volver a revisar los sistemas de selección del profesorado", ha apuntado Figar, quien ha señalado que así se lo trasladará al ministro responsable en la materia, José Ignacio Wert.

Según los resultados de las últimas oposiciones, los aspirantes en 2011 a una plaza en Madrid cometieron errores como que los ríos Ebro y Guadalquivir atraviesan Madrid, Soria se ha independizado de Castilla y León para convertirse en una nueva comunidad autónoma; Albacete, Ciudad Real y Badajoz son ahora provincias andaluces, el caracol es un crustáceo y la palabra 'escrúpulo' significa 'la salida del sol'.

Además, los miembros del tribunal detectaron durante sus correcciones de los exámenes todo tipo de faltas de ortografía de los aspirantes a maestro en la Comunidad escribiendo palabras como "anbito, conduzta, adsequible, hacercar, Cordova, Nabarra,Valladoliz, vagaje, veverlo, lleba, bolcán, Hurano, deverá, gerarquia, obserbara, enrraizada, escursiones, incapie, inportancia...". Los tribunales llegaron a bajar más de 30 puntos por errores ortográficos en algunos ejercicios.

A la hora de las definiciones de las palabras seleccionadas por los examinadores para el ejercicio de la oposición en Lengua castellana y Literatura, el 69 por ciento de los aspirantes dio una respuesta incorrecta. Así, la palabra "susceptible" se llegó a definir como "asquerosidad" o una incapacidad que aparece en las personas cuando "no eres capaz de tocar las algas con las manos".

En la misma línea, definieron la palabra extasiar por "agobiar a alguien" o quien llega a disertación como "irse por las ramas". También en Lengua castellana y literatura hay un 87 por ciento y 84 por ciento de respuestas fallidas en los análisis verbales y morfológicos, respectivamente.

Entre los resultados de Conocimiento del Medio, hubo quien identificó las comunidades autónomas de Cataluña y Galicia como Barcelona y La Coruña, respectivamente. También hubo fallos a la hora de situar Ceuta y Melilla en un mapa y hasta el 98 por ciento del total de los aspirantes a maestro no acertó cuando se le pidió que enumerara las provincias por las que pasan los ríos Duero, Ebro y Guadalquivir. Se trata de la pregunta con menor porcentaje de aciertos en la prueba de conocimiento común.

También en Conocimiento del medio, un 90 por ciento de los examinados dio una respuesta incorrecta al explicar las funciones de relación, nutrición y reproducción de los reptiles, de los que un opositor dijo que "se nutren de todos aquellos elementos de las aguas estancadas".

Mientras, un 69 por ciento no clasificó correctamente animales como la serpiente, el gavilán, el gato, la gallina y el caracol a pesar de admitirse fallar en uno de ellos para puntuar la pregunta. En esta cuestión aparecieron respuestas como que la gallina es un "mamífero", el caracol un "crustáceo", el gavilán un "viajero", el gato un "astuto" y la serpiente se clasificó en el reino animal como "peligrosa".