Es un pequeño dispositivo pero puede marcar la diferencia. Se coloca en la silla infantil del coche y funciona de manera muy sencilla: al finalizar el trayecto, si el conductor apaga el vehículo y el menor sigue en su asiento, el aparato emite una señal acústica de advertencia. Una alarma diseñada para evitar un despiste que puede resultar fatal.

Para luchar contra este problema, que en los últimos 3 años ha provocado 2 trágicos fallecimientos en Galicia, la Xunta ha anunciado que va a repartir este sistema de manera gratuita entre todas las familias con niños y niñas menores de dos años.

"Nos puede pasar a todos"

Un equipo de Antena 3 se ha acercado esta mañana a las puertas de una escuela infantil para ver cómo ha sido recibida la noticia y las opiniones son más que positivas. Pablo, uno de los padres con los que hemos podido hablar, explica que le parece una excelente iniciativa de cara a la seguridad. "Siempre crees que a ti nunca te va a pasar, pero lo cierto es que vivimos con demasiada prisa; es algo que le puede ocurrir a cualquiera", reflexiona. En la misma línea se expresa otra de las madres, Zaida: "Nadie se imagina en una situación así, pero al final vas corriendo de un lado para otro. Todos podemos vernos en un apuro, me parece muy bien". Algunos reconocen incluso haber tenido algún pequeño susto previo. Y es que a veces resulta complicado.

"En Galicia, por ejemplo, a las 8 de la mañana en invierno es de noche. Dentro del coche no ves, la sillita va a contramarcha, se quedan dormidos... No es tan extraño como puede parecer a priori", nos explican. Desde la Dirección Xeral de Familia de la Xunta recalcan que en ningún caso se busca criminalizar a los padres. Al contrario, el objetivo es aportar soluciones prácticas.

Jacobo Rey, director general del área, señala que tras el anuncio han recibido numerosas llamadas y correos de progenitores agradeciendo la idea. "Tristemente en Galicia hemos vivido dos fallecimientos de menores en tres años por este motivo, por lo que consideramos que teníamos que actuar", apunta. "La intención siempre es ayudar, y nos está llegando un feedback muy positivo, agradeciendo la medida".

Se entregarán directamente en la Cesta Benvida que la administración gallega entrega a las familias en el propio hospital, de manera que no habrá que solicitarlo previamente, facilitando así el acceso a todos. Es una medida, hasta el momento, pionera.

Galicia se adelanta a la normativa europea

De hecho, la normativa europea camina en esta misma dirección y prevé que los vehículos nuevos lleven integrados sistemas similares de fábrica de aquí a unos años. Es una norma aprobada ya por el Parlamento Europeo y será obligatorio a partir del 2031.

Sin embargo, con esta iniciativa, la administración gallega se adelanta para proteger también a los vehículos que ya circulan en la actualidad. Los aparatos, basados en sensores de presión, no dependen ni de teléfonos móviles ni de cobertura de internet. "Pueden funcionar independientemente, eso para nosotros es importante", dice Jacobo Rey. Su distribución se planifica para los próximos meses. De entrada, la Xunta ha adquirido 40.000 dispositivos con el objetivo de evitar que un despiste se convierta en una tragedia.