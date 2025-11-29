Efemérides de hoy 29 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de noviembre?

Tal día como hoy, un 29 de noviembre de 2017 el general bosniocroata Slobodan Praljak, de 72 años, se suicidó en plena sala del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), en La Haya, tras escuchar la confirmación de su condena por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Bosnia (1992-1995).

Durante la lectura del veredicto final, que ratificó una pena de 20 años de prisión, Praljak se levantó, rechazó la sentencia y, ante la sorpresa del tribunal, ingirió un frasco con veneno. El tribunal suspendió inmediatamente la sesión y el general fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció poco después.

Praljak había sido condenado por su responsabilidad en el trato inhumano a civiles bosnios musulmanes, la destrucción del histórico puente de Mostar y otros actos cometidos por las fuerzas bosniocroatas durante la guerra. Su suicidio, ocurrido durante una transmisión en directo, causó una fuerte conmoción internacional y se convirtió en uno de los episodios más dramáticos en la historia del TPIY, que estaba a punto de cerrar sus actividades ese mismo año.

El incidente marcó el final de un largo proceso judicial iniciado tras las guerras yugoslavas y puso de relieve la compleja memoria del conflicto en los Balcanes.

El 29 de noviembre, pero de 1899 el suizo Joan Gamper, afincado en Cataluña, fundó el Fútbol Club Barcelona tras convocar a jugadores interesados en formar un equipo mediante un anuncio en la revista Los Deportes. Con once miembros fundadores y los colores azul y grana, el club comenzó su historia, que lo convertiría en uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mundial y un símbolo cultural de Cataluña.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de noviembre?

1879.- Alfonso XII contrae segundas nupcias con la archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.

1898.- El escritor y filósofo español Ángel Ganivet, uno de los precursores ideológicos de la generación del 98, se suicida en Riga (Letonia).

1947.- La Asamblea General de la ONU divide Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío.

2003.- Mueren siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español en una emboscada terrorista en Irak.

2009.- El exguerrillero José Mújica es elegido presidente de Uruguay.

2011.- La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota.

2023.- Se inaugura el trayecto del tren de alta velocidad español (AVE) Madrid-Oviedo.

2024.- La catedral de Notre Dame abre sus puertas cinco años después del devastador incendio.

¿Quién nació el 29 de noviembre?

1803.- Christian Doppler, matemático y físico austriaco.

1932.- Jacques Chirac, expresidente de Francia.

1939.- Concha Velasco, actriz española.

1946.- Silvio Rodríguez, cantautor cubano.

1949.- Edmundo Arrocet, 'Bigote Arrocet', humorista chileno de origen argentino.

1954.- Joel Coen, director de cine estadounidense.

¿Quién murió el 29 de noviembre?

1898.- Ángel Ganivet, escritor español.

1924.- Giacomo Puccini, compositor italiano.

1970.- Nina Ricci, diseñadora de moda francesa de origen italiano.

1981.- Natalie Wood, actriz estadounidense.

1986.- Cary Grant, actor estadounidense.

2001.- George Harrison, músico británico, guitarrista de los Beatles.

¿Qué se celebra el 29 de noviembre?

Hoy, 29 de noviembre, se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Día mundial sin compras, Día Mundial de la Conservación del Jaguar, Día de Concienciación sobre el Síndrome de Menkes, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y el Día Mundial del Oso Hormiguero.

Horóscopo del 29 de noviembre

Los nacidos el 29 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco de Sagitario.

Santoral del 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre, se celebran los santos Saturnino de Tolosa, Iluminada, Demetrio y Filomeno.