La Policía confirma que falta por identificar a tres de los 78 fallecidos en Santiago

DETENCIÓN POLICIAL

El último balance del accidente de tren de Santiago hecho público por los agentes policiales dejan el número de fallecidos en 78 y no en los 80 iniciales porque, mientras no se den por finalizadas las labores de identificación, hay 78 cuerpos. Hay que determinar si una serie de restos humanos constituyen, o no, por sí mismos un cadáver.