Mariana, la ginecóloga jubilada de Alicante que tiene una colección de casi 800 belenes en su casa

Todo comenzó con un viaje a Roma en 1982. Mariana siempre le regalaba a su madre un rosario, pero esa vez cambió y eligió un pequeño belén de Lladró. “Era solamente San José, la Virgen y el niño Jesús. Al año siguiente fui a Portugal y le compré otro belén. Y así empezó mi afición. Mis padres, que eran ya mayores, se vinieron a mi casa a vivir y los belenes se vinieron conmigo”.

Lo que empezó siendo un regalo para su madre se ha convertido en una colección de casi 800 belenes que en Navidad están por toda la casa. “Censados son 781, aunque posiblemente me he despistado con alguno. Tardo alrededor de una semana en montarlos todos cada año”. Su casa se convierte en un museo el último domingo de noviembre o primero de diciembre hasta finales de enero que lo desmonta todo y lo guarda cuidadosamente en cajas para que no se estropeen.

Mariana es ginecóloga, hace poco se ha jubilado. En su consulta tenía también un belén muy grande que se ha traído a casa. Ocupa toda una habitación, así que este año ha tardado más tiempo en montarlo. “Lo hago todo yo. Mi familia me ayuda a subir las cajas y poner los tableros, pero los belenes los coloco yo, porque si me rompen alguno me da algo”.

No sabe cuánto dinero se ha gastado en comprar todos los belenes que tiene. Algunos se los han regalado, pero la mayoría los ha adquirido ella a lo largo de más de 40 años coleccionando estas figuras. Cada vez que viaja a algún país busca un belén para traerse a casa.

A pesar de que tiene ya casi 800 su colección no para de crecer. Cada año compra y también le regalan. Tiene belenes de muchos países: de España, Alemania, Polonia, Italia, Bélgica, Holanda, Francia, Kenia, incluso uno de Dubái. “Hay un país del que no consigo ninguno. No hay manera de tener uno de China. Se lo he encargado a gente que ha ido allí y nada”.

Tiene belenes de muchos materiales: de madera, porcelana, de piñas, cristal de Murano, plástico, de bolillos, marfil... Este último estuvo a punto de perderlo. “Vi que tenía un agujero que crecía y me dijeron que el marfil había sido infectado por un insecto. Había que tratarlo. Así que lo congelé para matar al bicho y proteger esta obra de arte”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com