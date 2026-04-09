Cae en Alicante un clan familiar de drogas formado solo por mujeres: así operaban con cocaína, heroína y criptomonedas

La han llamado operación Duamar II y ha servido para que la Guardia Civil logre desarticular un grupo criminal de un conocido barrio de Villena (Alicante) que se dedicaba a la venta de drogas mediante menudeo. El clan es un matriarcado formado solo por mujeres que se dedicaban a vender sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, heroína, hachís, marihuana y metanfetamina.

La red estaba organizada de forma jerarquizada. La líder del clan es una mujer de 49 años que se encargaba de dirigir las operaciones y realizar las ventas directas. Contaba con la colaboración de su hermana, de 46 años, responsable de custodiar la droga en el domicilio materno.

La cabecilla tiene 2 hijas gemelas de 19 años, también detenidas, que apoyaban el negocio ilegal transportando las sustancias entre inmuebles o realizando labores de vigilancia para detectar la presencia policial. Las detenidas cuentan con antecedentes por hechos similares. La operación, dirigida por el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena, se inició en el mes de septiembre de 2025.

Para lograr la desarticulación se han realizado vigilancias continuas y se recogieron numerosos testimonios alertando del clima de inseguridad de la zona, dado que era habitual el trasiego de consumidores habituales con antecedentes delictivos.

El grupo ideó métodos sofisticados de ingeniería financiera para conseguir el blanqueo de los beneficios obtenidos. Utilizaban una plataforma que permitía realizar los pagos mediante terminales telefónicos y, también, adquirían criptomonedas.

La operación, que hemos conocido hoy, se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo. Los agentes detuvieron a 4 integrantes del grupo y registraron la vivienda investigada. En el registro se intervinieron 18 gramos de cocaína, 134 gramos de hachís, más de mil euros en efectivo, cinco dispositivos de telefonía móvil de última generación, balanzas de precisión y diversos útiles para el corte de la droga. La líder y su hermana ingresaron en prisión.

A todas las detenidas se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Este mismo grupo criminal ya fue desarticulado en el año 2022 durante la operación Duamar.

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