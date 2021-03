¡Feliz Día del Padre 2021! Las mejores frases y felicitaciones para enviar el 19 de marzo

El 19 de marzo es un día señalado en el calendario en España. Por un lado, está la celebración de San José -patrón de la Iglesia y de la familia-, fecha en la que se celebra el santo de todas las personas que se llaman José, Josefa, Pepe, Pepa, María José o José María. Por otro lado, se conmemora el Día del Padre, festividad que tiene su origen en la tradición cristiana, al ser este día San José, el padre de Jesús.

Esta tradición se mantiene en la Península Ibérica, Marruecos, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Liechtenstein, Mozambique y en el cantón suizo de Ticino. En el resto del mundo, el Día del Padre se celebra en otras fechas, por ejemplo, el 23 de febrero en Rusia o el 21 de junio, en Estados Unidos y gran parte de Sudamérica. Al margen de cuándo se festeje, lo que sí es común en todo el planeta es la ilusión de los progenitores en el momento de recibir los regalos y las felicitaciones. Todo un reconocimiento al esfuerzo que hacen los padres a diario, esos héroes sin capa y ese ejemplo a seguir para muchos vástagos.

Cada 19 de marzo, los padres se despiertan con los besos, abrazos, regalos y felicitaciones de sus hijos. Entre las entregas que más se repiten están los poemas dedicados, las manualidades que los infantes hacen en el colegio o las tarjetas escritas a mano en las que pone: "¡Te quiero, papá!".

Cuando los niños crecen, las felicitaciones cambian. Los canales tradicionales son sustituidos por los digitales y es por esto que las tarjetas se convierten en mensajes de WhastApp, sobre todo si los hijos ya no viven en el domicilio familiar. Asimismo, las redes sociales se llenan de fotografías de los progenitores acompañadas de dedicatorias típicas como "Feliz Día del Padre".

Para felicitar en persona o por vía telemática en el Día del Padre, te mostramos a continuación las mejores frases para alabar en esta fecha a todos los progenitores.

Papá eres para mí lo mejor, lo más importante, mi orgullo y mi felicidad. ¡Felicidades!

Eres mi héroe, mi guardián y soy tu más fiel admirador y seguidor. No quiero otro Padre que no seas tú. ¡Te quiero, Papá!

Gracias Padre por tu apoyo incondicional y tu amor eterno. Siempre podrás contar conmigo como yo lo he hecho contigo. ¡Feliz Día del Padre!

Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar a la vida cogidos de la mano, con coraje y determinación. ¡Feliz Día del Padre!

Gracias por haberme educado así. Estoy orgullosa de ser como soy y eso te lo debo a ti. ¡Te quiero!

Un padre es el que se preocupa, ama y protege a sus hijos hasta el fin de sus días. Gracias por hacer todo esto y más. ¡Feliz Día del Padre!

Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Felicidades!

Tu presencia siempre me dio la seguridad para perseguir mis sueños. Te doy las gracias por estar aquí conmigo. ¡Te quiero, papá!

Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias, papá.

Padre, a veces no hemos conectado o nos hemos peleado, pero el amor que te tengo estará siempre presente y será bien sincero. ¡Feliz Día del Padre!