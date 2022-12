Una felicidad agridulce en el anuncio de Navidad de Campofrío con Iker Casillas y Tamara Falcó entre los protagonistas

La Navidad ha llegado y con ella las diferentes campañas navideñas clásicas de estas fechas. Una de ellas es la de Campofrío, cuyo anuncio televisivo ha sorprendido este 2022 al usar el humor para reírse de las habladurías de muchos famosos. Por lo menos de las referentes a los protagonistas del spot.

Bajo el titulo de "La Herencia", este anuncio dirigido por Daniel Sánchez Arévalo y creado por Raquel Martínez y Mónica Moro de 'This is Libre', ha unido a rostros tan conocidos como Iker Casillas, Tamara Falcó o Maribel Verdú para bromear sobre temas relacionados con su persona. No han sido los únicos. Otros personajes como Mónica Carrillo ha ironizado sobre la labor en los informativos de Antena 3 Noticias, mientras que Juan Gómez Jurado se ha atrevido a "tomar el pelo" a la RAE.

De Casillas a Falcó

Los protagonistas han enfrentado sin pelos en la lengua los rumores más impactantes sobre sus vidas. El que fuese portero y capitán de la Selección Española ha hablado de la fama que tiene de tacaño. Por su parte, Tamara Falcó no ha dudado en bromear sobre su polémica y mediática ruptura sentimental protagonizada este 2022 y Maribel Verdú lo ha hecho sobre sus películas.

El también actor Antonio de la Torre ha sido el encargado de narrar este spot en el que ha hecho referencia al legado que deja a las próximas generaciones.

Todos ellos se encuentran en la notaría ficticia de Carlos Areces y Mariona Terés y allí relatan, desde el humor, sus máximas preocupaciones y temores.

La clave al final

Luna Fulgencio es la encargada de abrir los ojos a los protagonistas. La pequeña intérprete les pide a todos que intenten luchar por los que están por venir, dejando abierta la posibilidad de otra realidad.

El año pasado el protagonista fue Karra Elejalde, que dio vida a un hombre que dejó de "conectarse con el mundo" y prefería no enamorarse porque "te puede romper el corazón" no reír por las arrugas, ni celebrar la Navidad.

El mensaje que se buscaba trasmitir era "El coraje y la determinación por seguir adelante frente a la adversidad".