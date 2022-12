La lista de la compra de Mónica Carrillo que deja 'boquiabierto' a Matías Prats: "¿Ya?"

Matías Prats sigue haciendo valer su gran sentido del humor en el informativo de Antena 3 Noticias Fin de Semana. El presentador no ha dejado pasar la ocasión de hacer chistes sobre la Festa do Marisco de Barqueiro. Ha sacado a relucir su don para la espontaneidad en el momento de conexión en directo con Eva Conde-Corbal.

Ha comentado que iba a tener que hacer "un alto en la dura obligación de tener que probar casi de todo para poder informarnos". La frase de Matías ha provocado la risa de Mónica Carrillo y la sonrisa de Eva Conde-Corbal. En la feria se han ofrecido nécoras, ostras, buey de mar, berberechos y hasta empanada de ostra. Este viernes se han podido degustar estos productos, lo mejor del mar, por tan solo 15 euros.

Además, ha protagonizado otro divertido momento cuando Mónica Carrillo enunciaba todos los productos que suben de precio de cara a la Navidad. Matías ha quitado peso al asunto preguntándole a su compañera al terminar de nombrar alimentos: "¿ya?" Un comentario que ha vuelto a provocar la risa de la presentadora.

Otros momentos divertidos de Matías Prats

Hace unas semanas, Matías Prats entrevistó a Abel Caballero con motivo del encendido de las luces de Navidad de Vigo en Antena 3 Noticias Fin de Semana. "A mí me llaman la atención no solamente las luces, pero también la emoción que le echa usted. No he visto un tipo más encendido a la hora de presentar un acto de estas características. ¿Cómo se lo prepara?", preguntaba en un tono distendido Matías Prats. Abel Caballero termina respondiendo con una carcajada.