Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Okupas

Una familia con tres menores okupa la caseta de un colegio público en Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona

El Ayuntamiento ha iniciado trámites para recuperar el inmueble, mientras vecinos y padres reclaman una solución rápida.

Okupa

Familia okupa en un colegio | Antena 3 Noticias

Publicidad

Diana Mora
Publicado:

Desde principios de septiembre, la antigua vivienda del conserje de la escuela pública Sant Jordi, en Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona, está habitada por una pareja joven y sus tres hijos pequeños: un bebé de un año y dos niños de cinco y siete. La caseta, propiedad del Ayuntamiento y prevista para albergar la sede del AMPA, llevaba años tapiada hasta que la familia decidió instalarse allí.

El hallazgo se produjo el primer día de clase, cuando los padres regresaron tras las vacaciones y encontraron parte del patio precintado. Para proteger la intimidad de los recién llegados y al mismo tiempo la seguridad del alumnado, el consistorio clausuró las escaleras internas con unos bloques de hormigón entre el patio de la escuela y la caseta okupada, y habilitó un acceso independiente desde la calle.

Los vecinos y padres del colegio exigen una solución

Aunque la familia del colegio no ha protagonizado incidentes, los padres expresan su inquietud y piden una solución, aunque reconocen que no son violentos. Muchos de ellos no han querido hacer declaraciones a cámara por miedo a las represalias, aunque un equipo de Antena 3 Noticias ha podido hablar con alguno de ellos. "Mis hijos ven a los okupas desde el patio, los tienen literalmente al lado", cuenta una de las madres. "Han instalado una piscina y las profesoras tienen que bajar las persianas porque se bañan desnudos", añade.

"Han reventado las ventanas, las han roto, y se han metido dentro", cuenta otro vecino: "Ya no sabes si te van a fastidiar algo, se está complicando la cosa y a veces hay lunas de los coches rotas", teme. Otro padre describe que sus hijas están preocupadas porque los okupas tienen acceso al colegio. "El conserje hacía vida en esa caseta y podía acceder al patio, ese es el problema", concluye.

"Soy okupa, pero no tengo otra alternativa"

Los vecinos no son los únicos que se han pronunciado en este asunto. También la familia okupa ha querido hablar con Antena 3, en una conexión en directo para el programa Espejo Público. "El Ayuntamiento no nos da ninguna solución, estoy con 3 niños a mi cargo y que no tengo dónde ir", dice el padre de los pequeños en la entrevista. Según el okupa, la DGAIA ha avisado con quitarle la custodia de los menores si no tienen agua corriente, algo que ya había en el habitáculo, pero se la cortaron.

El hombre reconoce que la solución no es okupar, pero que no tiene los recursos para poder acceder a una vivienda y mantener a sus tres hijos menores, por lo que decidió instalarse en la caseta del conserje: "no estoy a favor de la ocupación". Además, según Jan, él no interfiere para nada en el funcionamiento del colegio, y niega que supiera que pertenecía al Ayuntamiento cuando "unos chavales de la zona" le vendieron las llaves de la caseta, por las cuales pagó 1.500 euros.

El okupa incluso se ha prestado a enseñar la vivienda durante la conexión en directo: un espacio en buen estado, con varias habitaciones, acondicionado, sin basura, y al que denomina como "la casa de su familia".

El municipio ya ha abierto un procedimiento para recuperar la posesión del inmueble y ha informado a la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat (DGAIA) sobre la presencia de los menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 30 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de septiembre?

Efemérides de hoy 30 de septiembre de 2025: Carmen Iglesias ingresa en la RAE

Publicidad

Sociedad

Okupa

Una familia con tres menores okupa la caseta de un colegio público en Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona

Atropello mortal en Santa Cruz de Tenerife

Muere una joven atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife: llevaba cascos y no se percató de su presencia

Un brote de gripe y COVID deja 22 contagios y cuatro fallecidos en una residencia de La Algaba (Sevilla)

Cuatro muertos y 22 posibles contagios en una residencia de Sevilla por un brote de gripe A y covid

Paola Caldera
CÁNCER

Muere Paola Caldera, la 'influencer' que compartió su leucemia con los seguidores

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Drogas

Una madre intenta comprar droga en Guadalajara con un bebé sustraído

El atacante había utilizado un objeto punzante al atacar a los agentes
La Gomera

Reducen con un tiro en el pie a un hombre que arremetió contra dos guardias civiles

El atacante había utilizado un objeto punzante al atacar a los agentes en San Sebastián de la Gomera.

Las bicicletas robadas
Gran Canaria

Detenido un hombre de 72 años que robaba bicicletas disfrazado de ciclista y con tatuajes falsos en Gran Canaria

La investigación por parte de la Policía Nacional se inició el pasado mes de agosto, después de recibir una denuncia por la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros.

Comiendo yogur, imagen de archivo

Intenta matar a su hija de 10 años metiéndole pastillas en el yogur en Ciudad Lineal, Madrid

Parque Nacional El Teide

Las medidas de Tenerife para acabar con la masificación en el Teide: autobuses lanzadera, ecotasa y un mayor control

Rescatan a varias personas atrapadas en las riadas provocadas por el temporal en Molina de Segura

Una tromba de agua de 73 l/m² deja a varias personas atrapadas en la riada en Molina de Segura

Publicidad