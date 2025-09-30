Drogas
Una madre intenta comprar droga en Guadalajara con un bebé sustraído
La mujer, que no tenia la custodia del bebé, sustrajo al niño en Cataluña.
La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un hombre y una mujer acusados de un presunto delito de sustracción de menores y desobediencia. Ambos fueron sorprendidos intentando comprar droga en compañía del hijo de la mujer, un bebé del cual no tiene la custodia y que había sido sustraído por ella misma en Cataluña.
En el momento en el que se produjeron los hechos, varias personas, a través de 091, alertaron a la Policía Nacional de la presencia de una pareja acompañada de un bebé, que se encontraba en el parque de la Concordia de Guadalajara y estaba preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína, tal y como ha informado a través de una nota de prensa la Policía Nacional de Guadalajara.
Una patrulla logró localizar de inmediato al hombre y la mujer. Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre trató de huir con el menor en brazos. Las autoridades le dieron el alto y le pidieron su identificación, a lo que él alegó que la tenía en casa de un familiar y que lo podían acompañar hasta el lugar para verificar su versión. De camino, trató de huir a la carrera con el bebé en brazos, pero fue interceptado por los agentes.
Tras realizar diversas gestiones, los agentes confirmaron la identidad de ambos y comprobaron que a la mujer le constaba un señalamiento emitido por los Mossos d’Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, al constar que se había llevado consigo a su hijo sin tener la custodia legal.
Los agentes procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de ambos, de la mujer por la sustracción del menor y del hombre por un delito de desobediencia. El menor ha pasado a Servicios Sociales, que han activado los protocolos para su protección.
