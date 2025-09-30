Una madre intenta comprar droga en Guadalajara con un bebé sustraído

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un hombre y una mujer acusados de un presunto delito de sustracción de menores y desobediencia. Ambos fueron sorprendidos intentando comprar droga en compañía del hijo de la mujer, un bebé del cual no tiene la custodia y que había sido sustraído por ella misma en Cataluña.

En el momento en el que se produjeron los hechos, varias personas, a través de 091, alertaron a la Policía Nacional de la presencia de una pareja acompañada de un bebé, que se encontraba en el parque de la Concordia de Guadalajara y estaba preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína, tal y como ha informado a través de una nota de prensa la Policía Nacional de Guadalajara.

Una patrulla logró localizar de inmediato al hombre y la mujer. Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre trató de huir con el menor en brazos. Las autoridades le dieron el alto y le pidieron su identificación, a lo que él alegó que la tenía en casa de un familiar y que lo podían acompañar hasta el lugar para verificar su versión. De camino, trató de huir a la carrera con el bebé en brazos, pero fue interceptado por los agentes.

Tras realizar diversas gestiones, los agentes confirmaron la identidad de ambos y comprobaron que a la mujer le constaba un señalamiento emitido por los Mossos d’Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, al constar que se había llevado consigo a su hijo sin tener la custodia legal.

Los agentes procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de ambos, de la mujer por la sustracción del menor y del hombre por un delito de desobediencia. El menor ha pasado a Servicios Sociales, que han activado los protocolos para su protección.

