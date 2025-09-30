Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Drogas

Una madre intenta comprar droga en Guadalajara con un bebé sustraído

La mujer, que no tenia la custodia del bebé, sustrajo al niño en Cataluña.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un hombre y una mujer acusados de un presunto delito de sustracción de menores y desobediencia. Ambos fueron sorprendidos intentando comprar droga en compañía del hijo de la mujer, un bebé del cual no tiene la custodia y que había sido sustraído por ella misma en Cataluña.

En el momento en el que se produjeron los hechos, varias personas, a través de 091, alertaron a la Policía Nacional de la presencia de una pareja acompañada de un bebé, que se encontraba en el parque de la Concordia de Guadalajara y estaba preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína, tal y como ha informado a través de una nota de prensa la Policía Nacional de Guadalajara.

Una patrulla logró localizar de inmediato al hombre y la mujer. Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre trató de huir con el menor en brazos. Las autoridades le dieron el alto y le pidieron su identificación, a lo que él alegó que la tenía en casa de un familiar y que lo podían acompañar hasta el lugar para verificar su versión. De camino, trató de huir a la carrera con el bebé en brazos, pero fue interceptado por los agentes.

Tras realizar diversas gestiones, los agentes confirmaron la identidad de ambos y comprobaron que a la mujer le constaba un señalamiento emitido por los Mossos d’Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, al constar que se había llevado consigo a su hijo sin tener la custodia legal.

Los agentes procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de ambos, de la mujer por la sustracción del menor y del hombre por un delito de desobediencia. El menor ha pasado a Servicios Sociales, que han activado los protocolos para su protección.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Miedo entre los valencianos tras la alerta roja justo cuando se cumplen 11 meses de la trágica DANA

Barranco del Poyo

Publicidad

Sociedad

Un brote de gripe y COVID deja 22 contagios y cuatro fallecidos en una residencia de La Algaba (Sevilla)

Cuatro muertos y 22 posibles contagios en una residencia de Sevilla por un brote de gripe A y covid

Paola Caldera

Muere Paola Caldera, la 'influencer' que compartió su leucemia con los seguidores

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Una madre intenta comprar droga en Guadalajara con un bebé sustraído

El atacante había utilizado un objeto punzante al atacar a los agentes
La Gomera

Reducen con un tiro en el pie a un hombre que arremetió contra dos guardias civiles

Las bicicletas robadas
Gran Canaria

Detenido un hombre de 72 años que robaba bicicletas disfrazado de ciclista y con tatuajes falsos en Gran Canaria

Comiendo yogur, imagen de archivo
Intento de homicidio

Intenta matar a su hija de 10 años metiéndole pastillas en el yogur en Ciudad Lineal, Madrid

Madre e hija fueron encontradas inconscientes en el interior de la vivienda. La progenitora, detenida por un presunto delito de homicidio, habría intentado suicidarse de la misma manera.

Parque Nacional El Teide
Teide

Las medidas de Tenerife para acabar con la masificación en el Teide: autobuses lanzadera, ecotasa y un mayor control

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han culminado un documento que regulará tanto el acceso como la conservación del Parque Nacional.

Rescatan a varias personas atrapadas en las riadas provocadas por el temporal en Molina de Segura

Una tromba de agua de 73 l/m² deja a varias personas atrapadas en la riada en Molina de Segura

La droga incautada

Golpe histórico al narcotráfico en Galicia: Incautan 3,6 toneladas de cocaína y detienen a 14 personas

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Publicidad