Cuatro muertos y 22 posibles contagios en una residencia de Sevilla por un brote de gripe A y covid

El centro residencial para mayores dependientes y unidad de estancia diurna 'Tristán' de La Algaba (Sevilla) confirma tres muertes por gripe A y un cuarto caso sospechoso mientras se aplican los protocolos de control sanitario.

Eva Braña
Publicado:

El municipio sevillano de La Algaba vive con inquietud las consecuencias de un brote de infección respiratoria aguda que ha golpeado al centro residencial para mayores dependientes y unidad de estancia diurna 'Tristán'.

Según los datos de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el balance se sitúa en cuatro fallecimientos y hasta 22 residentes afectados por síntomas compatibles con gripe A y Covid-19. La consejera, Rocío Hernández, ha explicado que seis personas llegaron a requerir hospitalización y que actualmente solo queda un paciente ingresado. Ante el brote, la Junta ha activado el protocolo frente a infecciones respiratorias en centros residenciales, en vigor desde 2023, que contempla medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación estrecha con los servicios sanitarios.

Sin embargo, la dirección del centro ha querido matizar la información oficial: "De los cuatro casos que se dicen de gripe A, tres han fallecido en el hospital con diagnóstico confirmado, pero la cuarta persona, de avanzada edad y con patologías previas, no tuvo confirmación diagnóstica, por lo que solo puede considerarse sospechosa", aclaró Alba Sánchez, directora del centro. En cuanto a los supuestos 22 contagios, insistió en que no son positivos confirmados, "se elaboró un listado de residentes con síntomas compatibles, pero no se les hizo cribado específico. No hablamos de diagnósticos, sino de posibles síntomas".

La responsable del centro residencial de mayores quiso además trasladar un mensaje de calma a las familias: "La situación aquí está tranquila. Hoy mismo ha pasado consulta el médico de cabecera y no tenemos a nadie con fiebre, tos o síntomas claros de gripe. Todo está bastante controlado". Según explicó, el primer ingreso hospitalario se produjo a comienzos de septiembre, tras lo cual se notificaron los casos y se activaron las recomendaciones sanitarias.

Sánchez subrayó que no se ha vivido un confinamiento como en la pandemia. "La vida en la residencia ha sido normal, con visitas de familiares. El personal ha usado mascarilla por recomendación, pero no podíamos prohibir la entrada. Se ha intentado cuidar al máximo para que no fuera a más, y creemos que así ha sido".

El brote coincide con el inicio de la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el Covid-19 en Andalucía, dirigida a mayores de 60 años y colectivos vulnerables. La directora hizo un llamamiento a las familias para aprovecharla: "Nuestros mayores son un colectivo especialmente frágil. Estos casos deben servirnos de ejemplo de la importancia de vacunarse para prevenir situaciones así".

En la actualidad, el centro residencial para mayores dependientes y unidad de estancia diurna Tristán atiende a 50 usuarios. Aunque el impacto del brote ha sido doloroso, la dirección insiste en que la situación está controlada y que los protocolos se cumplen "con el máximo rigor".

